Sin acuerdo salarial, los gremios universitarios confirmaron un paro para este miércoles

La reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios de las universidades nacionales terminó este martes sin acuerdo salarial y las federaciones confirmaron un paro universitario de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre. La medida alcanzará a docentes y no docentes y también a los hospitales universitarios.

El encuentro fue convocado por el Ministerio de Capital Humano y estuvo encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El Ejecutivo presentó una propuesta que contempla un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, con lo que sostiene que la recomposición total para el próximo bimestre llega al 6%.

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Sin embargo, la oferta fue rechazada por los sindicatos, que consideran que el porcentaje está lejos de compensar la pérdida salarial acumulada y que el Gobierno todavía no cumple con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario y las resoluciones judiciales vinculadas al reclamo.

Qué reclaman los gremios universitarios

Desde el sector sindical señalaron que el aumento propuesto para septiembre no alcanza para revertir el atraso de los salarios. Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, sostuvo que la recomposición adeudada hasta julio llega al 31,2%, y que a ese porcentaje debe sumarse la inflación de agosto.

En la misma línea, los gremios cuestionaron que el Gobierno presente como parte de la nueva oferta el 3% correspondiente a octubre, ya que aseguran que ese porcentaje ya había sido acordado en las negociaciones de junio. Para las organizaciones sindicales, por lo tanto, el incremento anunciado no representa una respuesta suficiente frente al reclamo salarial.

Tras la reunión, Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), le confirmó a PERFIL que la UBA se sumará al paro nacional. “La propuesta formal por parte del Gobierno fue el otorgamiento de un 3% de aumento salarial”, señaló.

Cagnacci también cuestionó la respuesta oficial frente a las últimas decisiones judiciales. Según explicó, la Justicia ordenó al Ejecutivo cumplir con la normativa vigente y con una medida cautelar vinculada al financiamiento universitario, por lo que consideró insuficiente la propuesta presentada durante la paritaria.

“Por eso todas las federaciones gremiales mañana van al paro nacional en las universidades, tanto docente como no docente, y de los hospitales universitarios”, afirmó el dirigente. Al mismo tiempo, sostuvo que los sindicatos están dispuestos a retomar las conversaciones, aunque reclamó que el diálogo con el Gobierno sea “de manera seria”.

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano defendió la propuesta y señaló que el objetivo de la reunión fue continuar con la negociación paritaria del sector universitario. En su comunicado, la cartera explicó que el esquema contempla un 3% para septiembre y la ratificación del 3% previsto para octubre, por lo que la oferta consolidada alcanza el 6% en el bimestre.

El Gobierno también pidió a los gremios que, en caso de concretar medidas de fuerza, no afecten el normal dictado de clases y que se garantice el derecho a enseñar y aprender. Además, convocó a una nueva instancia de negociación para el jueves 17 de septiembre.

La cartera que conduce Sandra Pettovello destacó además que las partidas destinadas a las universidades nacionales representan una de las principales erogaciones directas del Presupuesto nacional. Desde el Ejecutivo sostienen que la propuesta forma parte del esfuerzo financiero destinado al sostenimiento del sistema de educación superior.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Uno de los principales puntos de conflicto es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y luego ratificada por la Justicia. Los gremios sostienen que el Poder Ejecutivo debe cumplir con esa normativa y cuestionan que la oferta salarial presentada no refleje las obligaciones que, según su interpretación, surgen de las decisiones judiciales.

Desde ADUBA remarcaron que el conflicto no se limita al porcentaje ofrecido en la paritaria, sino que también está relacionado con el cumplimiento de las resoluciones de la Justicia. “Creemos que es importante retomar el camino del diálogo, pero ese retomar el camino del diálogo tiene que ser de manera seria”, planteó Cagnacci.

LB/ML