Ileana Celotto: “El gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario a pesar del fallo de la Corte”

Ileana Celotto, secretaria de la Junta de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), en diálogo con Modo Fontevecchia , de +Perfil , Radio Perfil (AM 1190), analizó la situación de las universidades públicas y cuestionó al Gobierno por lo que considera un incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de las fallas judiciales.

Durante la entrevista con Jorge Fontevecchia , Celotto también advirtió que aún quedan recursos pendientes para el funcionamiento de las facultades, escuelas, hospitales universitarios y becas estudiantiles. En este contexto, expliqué las enérgicas medidas impulsadas por grupos docentes y no docentes, así como por simpatizantes que se quejan de que el Gobierno “paga lo que debe” y cumple con la legislación vigente.

Ileana Celotto es una destacada dirigente sindical, activista política y psicóloga argentina. Se desempeña como Secretaria Adjunta de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA).

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Imaginábamos que con el fallo de la Corte Suprema se iban a ir solucionando los problemas en las universidades, pero vemos que no, que la aplicación de la ley de financiamiento universitario no los estaría solucionando. Me gustaría escuchar su visión y qué es lo que está sucediendo hoy en el ámbito universitario.

Buen día, ¿qué tal? En primer lugar, quería aclarar que en este momento tengo el cargo de secretaria adjunta en nuestro sindicato, AGD UBA; Laura Carbone es la secretaria general. Y paso a explicar esto que me acaban de plantear. Efectivamente, muchos creían eso; nosotros, lamentablemente, no tenemos ninguna información sobre el tema de la ley de financiamiento universitario. No tenemos confianza en este gobierno y, luego de haber tenido cinco votaciones en el Parlamento a favor de la ley de financiamiento universitario y los fallos de la justicia, el gobierno sigue sin cumplir la ley. No solamente en cuanto a los salarios, sino también en cuanto a lo que implica el presupuesto que tendría que poner para el sostenimiento del funcionamiento de las facultades, de los colegios, de los hospitales universitarios y para las becas estudiantiles. Hoy nos está debiendo aproximadamente el 30% de nuestro salario, más el retroactivo desde la sanción de la ley. Todo este tiempo, el gobierno, usando diferentes vericuetos de la justicia y aprovechando presentaciones, ha ganado tiempo; de la deuda que teníamos para actualizar nuestro salario, hemos cobrado solamente el 21,3%. Lo cobramos a fines de junio y, después de eso, no tuvimos ninguna respuesta más en ningún momento. Por lo tanto, lo que estamos planteando con este paro del día de hoy —y con la continuidad que va a tener la semana próxima, convocado por la Conadu Histórica, y que si no hay ninguna respuesta positiva vamos a confirmar para la otra semana de conjunto con toda la federación— es que paguen lo que deben al presupuesto, a las becas y a los docentes y no docentes.

O sea, finalmente el gobierno no cumple la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, para ponerlo en términos concretos.

Exactamente. El gobierno dice que la está cumpliendo porque pagó ese 21,3%, pero la deuda no es del 21,3%, es del 50%, y no se hace cargo del resto.

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Si no recuerdo mal, ese porcentaje es el que se había acordado antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia en una reunión que habían tenido los rectores con el ministro de Educación, ¿o lo recuerdo mal?

No, no, es correcto. El 10 de junio firmaron un acta no solamente los rectores, sino también el conjunto de todas las federaciones. A partir de eso se comprometió el gobierno a pagar; efectivamente pagó a fines de junio ese 21,3%, pero eso no lo excusa de pagar todo y de cumplir con el conjunto de las federaciones y con la ley, en absoluto. Desde nuestro sindicato, AGD UBA, planteamos que ese acta era inconveniente, que podía servirle —tal cual pasó— al gobierno para argumentar que está en proceso de cumplimiento y darle aire para seguir incumpliendo. Bueno, llegamos al día de hoy en esta situación y, como comienza un nuevo cuatrimestre sin ninguna novedad, hemos acordado todos los gremios docentes y no docentes llevar adelante la medida de fuerza que se está cumpliendo en el día de hoy.

Entonces, Ileana, lo que hizo el gobierno no fue pagar nada de lo que ordenó la Suprema Corte, sino que está pagando lo que acordaron en aquella reunión de junio previa al fallo de la Corte. O sea, después del fallo de la Corte no hubo ninguna modificación.

Exactamente. Ninguna modificación, ni siquiera un aumento como venía dando del 1% por mes en algunos meses. Nada.Perdón, le agrego algo más, si me permite. Una cuestión: tampoco cumplió con el presupuesto para funcionamiento, fundamentalmente de los hospitales públicos, que también establecía el acta del 10 de junio. Solamente pagó ese 21,3%. Todo el resto, las becas estudiantiles y el presupuesto, tampoco cumplió con el acta.

Bueno, vamos a seguir dándole visibilidad al tema, Ileana, que se las trae. Muchísimas gracias y le deseamos la mejor de las suertes a la universidad.

Muchas gracias, porque realmente es un tema muy importante sostener la producción de conocimiento, la investigación, la docencia, la extensión, y que este gobierno cumpla una ley es realmente algo que no se puede dejar pasar. Gracias a ustedes por llamar.

Muchísimas gracias, Ileana.



LMM