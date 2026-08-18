La comunidad universitaria se moviliza frente a la Secretaría de Educación

Sindicatos y representantes de la comunidad universitaria convocaron a un banderazo en defensa de la universidad pública y la soberanía que se realizará este miércoles 19 de agosto, a las 11, frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad cuenta con el acompañamiento de los gremios que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y se enmarca en el reclamo por el financiamiento del sistema universitario, al cumplirse 300 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.



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La protesta forma parte de la continuidad del plan de lucha del movimiento universitario, que viene desarrollando distintas acciones de visibilización desde el inicio del segundo cuatrimestre. La convocatoria está dirigida a docentes, nodocentes, estudiantes, graduados y al conjunto de la comunidad universitaria.

Los sectores convocantes reclaman una recomposición del presupuesto para las universidades nacionales y exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.

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"No estamos dispuestos a naturalizar el desfinanciamiento ni el deterioro de las condiciones de trabajo y estudio. Este nuevo banderazo expresa la continuidad de una lucha que venimos desarrollando desde el inicio del cuatrimestre y que vamos a profundizar junto al conjunto del movimiento universitario", sostuvo el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

El dirigente agregó que "defender la universidad pública es también defender la soberanía y el derecho de nuestro pueblo a construir su propio futuro".