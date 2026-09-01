Cristina Kirchner: el PJ realiza un acto frente a su casa para recordar el intento de asesinato

A cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, el peronismo se concentra este martes 1 de septiembre frente al domicilio de la expresidenta en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. La convocatoria fue organizada por el PJ para reivindicar a la exmandataria y volver a reclamar por el esclarecimiento del ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

El acto ecomenzó a las 18 y tendrá como principal orador a Máximo Kirchner. La jornada fue acompañada por un documento firmado por distintos partidos y espacios del peronismo, que lleva como título “La democracia no admite la eliminación del adversario” y plantea una advertencia sobre la violencia política y los discursos de odio.

La concentración se desarrolla frente al departamento donde permanece Cristina Kirchner, en una jornada que el kirchnerismo busca convertir en una demostración de respaldo político a la expresidenta. Se espera la presencia de dirigentes y militantes de distintos sectores del peronismo, mientras la organización anticipó que CFK podría volver a saludar desde el balcón, como ocurrió en anteriores movilizaciones frente a su domicilio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma contra la entonces vicepresidenta mientras saludaba a militantes frente a su domicilio de Recoleta. El arma no llegó a dispararse y el atacante fue detenido en el lugar. Cuatro años después, el episodio vuelve al centro de la agenda política del peronismo.

Noticia en desarrollo...