A cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: en RDI se habló de las pruebas que nunca se investigaron

A cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la investigación judicial dejó una serie de interrogantes todavía abiertos. Para el periodista, Antonio Riccobene, durante su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, el expediente permitió condenar a quienes participaron de la ejecución, pero no avanzar sobre los responsables de la planificación del ataque.

“Cuatro años de aquella noche en la que todos nos enteramos que habían disparado sobre la cabeza de la vicepresidenta de aquel entonces, la bala no salió y eso hizo que hoy estemos hablando de un intento de asesinato y no de un asesinato político que ha sido el más importante de la historia de la Argentina”, planteó Antonio Riccobene.

Irregularidades durante la investigación sobre el intento de magnicidio a Cristina Kirchner

Asimismo, cuestionó el desarrollo de la investigación y señaló las irregularidades vinculadas al teléfono de Fernando Sabag Montiel, quien intentó dispararle a la entonces vicepresidente. “Bueno, un intento de investigación podemos decir”, sostuvo al referirse al trabajo judicial.

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Según explicó, el teléfono fue secuestrado aquella noche y trasladado al juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, posteriormente aparecieron dudas sobre la cadena de custodia y el procedimiento utilizado para peritarlo: “Y acá aparece lo que empezamos a conocer después de lo que ocurrió esa investigación, porque Federico Clerc, que es un secretario de la jueza dentro de ese juzgado, es la persona que reconoce que saca el teléfono de esa caja fuerte para dárselo directo a la jueza sin que se peritara ese teléfono”.

El periodista también describió el hallazgo realizado cuando el dispositivo llegó para ser analizado: “En un sobre que después aparece abierto cuando el celular llega a Ezeiza”.

Cuáles fueron los últimos movimientos del celular de Sabag Montiel

A partir de los peritajes surgió otro elemento relevante: la eliminación de mensajes del teléfono de Sabag Montiel. “Ahí es donde aparece que el teléfono había estado, pocas horas antes del intento de atentado, en el Shopping Abasto y se habían eliminado los mensajes de WhatsApp, todos los mensajes de WhatsApp que tenía ese teléfono”, describió.

Para Riccobene, allí estaba una de las claves para intentar determinar si existía una estructura detrás del ataque: “Donde ahí sí se podría intentar coordinar, intentar adeguar quién era la persona que estaba el autor intelectual, el autor de la idea del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner”.

También señaló que la investigación no avanzó sobre otras conexiones. “Todo esto, una vez que ocurre eso, bueno, la jueza decide dejarlo fuera de la investigación y enfocarse en lo que habían hecho esa noche Sabag Montiel y su novia, que se conoció en su momento, Brenda Uliarte”.