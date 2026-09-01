RDI: una propuesta ultraconservadora en Estados Unidos busca eliminar el voto individual de las mujeres casadas

Una propuesta impulsada por sectores religiosos ultraconservadores en Estados Unidos busca avanzar sobre uno de los pilares del sistema electoral: el derecho de las mujeres al voto. La iniciativa plantea incluso revisar la 19ª Enmienda de la Constitución estadounidense, vigente desde 1920, y abre el debate sobre un eventual sistema de voto familiar.

La propuesta fue analizada por Paula Bistagnino en Ronda de Investigadores (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. La periodista explicó que, bajo este esquema, las mujeres casadas podrían dejar de tener un voto individual y pasar a formar parte de un único voto por hogar: “La idea es que las mujeres que estén casadas entonces pase a ser un voto por hogar que se puede imaginar quién lo decidiría, en todo caso desde estas ideas”.

La propuesta para concentrar el voto familiar

Para Bistagnino, el fenómeno no debe ser tomado como una simple extravagancia política: “La humanidad no evoluciona o no avanza hacia lugares siempre más liberales y siempre puede haber un retroceso”.

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Además, advirtió que el fenómeno puede trascender las fronteras estadounidenses. “Ya hubo distintas conversaciones también de estas ultraderechistas dentro de Chile, de México”, sostuvo.

Tradwives, religión y una estética que reivindica el patriarcado

La periodista también vinculó esta corriente política con el fenómeno de las tradwives, mujeres que en redes sociales reivindican roles domésticos tradicionales y una vida centrada en el hogar, el matrimonio y la maternidad. “Lo que quieren es volver a construir en redes sociales con mujeres hegemónicas, vestidas como campesinas, que se pongan a fabricar manteca”, describió Bistagnino.

Según su análisis, detrás de esa estética existe una construcción política y cultural más amplia: “Hay como una vestimenta y un estilo que proponen volver”. El trasfondo electoral también resulta clave. “Hicieron un análisis que dice que, tal como en Argentina, las mujeres votan más a los demócratas y los varones votan más a los republicanos”, explicó.

Finalmente, Bistagnino puso el foco en una de las bases de cualquier sistema democrático: el voto secreto. “Nadie pueda venir a decirte a vos qué pensar”, remarcó.