RDC: Donald Trump obtiene luz verde de la Corte Suprema para construir su polémico salón de baile en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió el respaldo de la Corte Suprema para continuar con la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, una obra cuyo costo estimado ronda los US$400 millones. El proyecto generó cuestionamientos por sus dimensiones y por el impacto que podría tener sobre la arquitectura tradicional del edificio.

La disputa llegó al máximo tribunal estadounidense luego de los reclamos de organizaciones dedicadas a la conservación histórica. Norman Powell analizó el avance de la obra en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y también se refirió al debate sobre la seguridad en Nueva York.

La construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca

“Trump sigue insistiendo porque es su proyecto el que aparentemente más le entusiasma y además es de grandes dimensiones”, explicó Powell al referirse al nuevo salón de baile.

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La magnitud de la construcción llevó a la Fundación Nacional para la Conservación Histórica a intervenir en el debate. Según el periodista, la organización “empezó a presionar para que se suspendiera la construcción y los arquitectos rediseñaran el propuesto estilo”.

El principal argumento está relacionado con el contraste entre la nueva estructura y el edificio histórico. “Es tan grande, es enorme, que contrasta con las líneas tradicionales que tiene la Casa Blanca”, señaló Powell.

La disputa terminó en la Corte Suprema de Estados Unidos, que inicialmente había otorgado una autorización provisoria para continuar con los trabajos. Finalmente, el máximo tribunal estadounidense ratificó la decisión. “Por cinco votos a cuatro ganó Trump, consiguió la luz verde de la Corte Suprema”, confirmó Powell.

El periodista destacó que el presidente de la Corte Suprema se manifestó en contra de la decisión, aunque el fallo permite que la construcción continúe. “Ahora puede seguir adelante con la construcción y estará más contento el presidente que ese proyecto que él ama tanto se vaya a concretar”, afirmó Powell, quien remarcó además el deseo de Trump de terminar la obra antes de abandonar la Casa Blanca.

El debate por la seguridad en Nueva York

Durante el diálogo, Powell también se refirió a un hecho ocurrido en Times Square y reflexionó sobre los desafíos de seguridad en una ciudad con una enorme concentración de personas. “Si uno ve las concentraciones de gente que hay en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, en Times Square y todos los días, que no pasen más cosas de estas, es admirable”, sostuvo.

El periodista destacó la dificultad de controlar una metrópolis tan poblada y diversa. “Controlar una situación, una ciudad tan grande, con una variedad de gente tan grande”, representa un desafío permanente para las autoridades.