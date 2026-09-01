En RDEco analizaron el apoyo de Estados Unidos, el rol de China y el futuro de la inversión en Argentina

La foto de Luis Caputo junto a Scott Bessent volvió a poner el foco sobre el respaldo de Estados Unidos a la Argentina y su impacto en los mercados. Para Mariano Ricciardi, la imagen representa una señal relevante para los inversores: “Es una señal del apoyo en caso de necesitarse, o también de esa posible salida a los mercados”.

El respaldo estadounidense, la relación con China, la inserción internacional y el impacto del RIGI sobre las inversiones fueron algunos de los temas analizados por Mariano Ricciardi, Roberto Rojas, Guido Bambini y Carolina Manucci en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Los especialistas también debatieron sobre la necesidad de que Argentina fortalezca su autonomía económica y productiva.

El respaldo de Estados Unidos a la Argentina

El economista destacó que contar con Bessent como eventual respaldo puede mejorar las expectativas financieras. “Cuando tocó los 400 puntos del riesgo país, se especulaba que Argentina iba a volver a salir a los mercados, y tener un comprador como Scott Bessent creo que ayuda mucho”, explicó.

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Roberto Rojas, sin embargo, planteó que el respaldo externo no debería convertirse en la única estrategia. “Por lo menos es una buena señal hasta noviembre, después de las elecciones de noviembre veremos cómo termina”, sostuvo. Y reclamó que Argentina construya mayor autonomía económica: “Argentina debería empoderarse en su propio camino”.

Estados Unidos, China y la inserción internacional

Guido Bambini coincidió con la necesidad de ampliar las alianzas internacionales y cuestionó una política exterior excesivamente condicionada por un solo actor. “Argentina tiene que tener una discusión seria en relación a su inserción internacional”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo: “No tenemos que subordinarnos exclusivamente a Estados Unidos o a China”, y propuso “tener distintos aliados en este mundo que es cada vez más multipolar”.

Bambini también vinculó la competitividad con la inversión en infraestructura. “Es difícil pensar que un país pueda desarrollarse, que sus empresas pueden ser competitivas o tener un sector privado pujante con rutas destrozadas, con puertos poco competitivos”, advirtió.

Carolina Manucci apuntó a las consecuencias económicas de quedar condicionado por determinadas alianzas. “La realidad, nos terminan condicionando y esa es la realidad”, afirmó. Según la economista, esta situación puede entrar en contradicción con el discurso oficial de apertura: “Ellos hablan de libre mercado, de que hay que abrirse al mundo”.

Manucci destacó además el papel de China como socio estratégico: “China es un jugador muy estratégico realmente para la Argentina”, y consideró que perder esas oportunidades y concentrarse únicamente en Vaca Muerta y Estados Unidos sería “muy gusto a poco”.

RIGI, inversión extranjera y el desafío de 2027

Mariano Ricciardi puso el foco en el RIGI y sus beneficios para atraer capitales. “Si vos no das eso en un país que no hay seguridad jurídica, nadie va a venir a invertir”, explicó, aunque advirtió sobre los costos de otorgar ventajas impositivas.

Roberto Rojas cuestionó que los anuncios de inversiones se hayan traducido todavía en un salto significativo. “Estamos en el piso de la inversión extranjera directa”, afirmó, y agregó que “todas esas ventajas que se anunció y esta dispersión de la fuerza productiva de los propios argentinos, no está teniendo una contraprestación real”.

El economista también cuestionó el mensaje que reciben los empresarios locales: “Los productores locales tienen que diversificar carteras e ir a buscar ventajas estratégicas al resto del mundo en vez de reinvertir en su propio país”.

Sobre el RIGI, Rojas fue contundente: “Si estuviese volando la inversión, diría, bueno, es un costo a pagar y paguémoslo”, pero remarcó que “no está pasando eso”.