RDEco: las fintech enfrentan una morosidad de hasta 35% y crece la preocupación por el crédito

La economía argentina atraviesa una creciente tensión entre los resultados de la macroeconomía y las dificultades que enfrentan familias y empresas. Para Roberto Rojas, el Gobierno podría verse obligado a intervenir ante el aumento de la morosidad y el deterioro del crédito.

La situación del sistema financiero, el crecimiento de la mora en las fintech y las señales de las últimas medidas oficiales fueron analizados por Roberto Rojas y Mariano Ricciardi en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Los especialistas debatieron además si el Gobierno podría modificar su estrategia para atender las dificultades de la economía real.

La morosidad y el deterioro del crédito

“Yo creo que la macro está muy disociada de la micro”, sostuvo Rojas, quien consideró que el Ejecutivo llegó a un punto en el que debe comenzar a actuar para evitar que el problema se agrave. “Creo que está en ese punto donde no tiene otra salida”, afirmó.

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El economista puso el foco en el sistema financiero y especialmente en las fintech. Según explicó, “la mora en la Fintech es alrededor del 35% en algunas y tienen préstamos al consumo que son el 95% de sus préstamos”. Ante este escenario, alertó: “Si no se la ataca ahora puede ser mucho peor”.

La preocupación central pasa por evitar que la morosidad avance hacia niveles capaces de generar un problema sistémico. Rojas señaló que algunas entidades ya buscan refinanciar deudas para evitar que los clientes lleguen a una situación de mayor riesgo.

¿Un giro del Gobierno hacia la economía real?

El debate también alcanza las recientes decisiones oficiales vinculadas con las tasas, el crédito hipotecario y la liquidez. Rojas planteó que, más allá del discurso oficial, hay que observar las medidas concretas.

“Hay veces que hay que fijarse en lo que los gobiernos hacen y no en lo que dicen”, remarcó. Y agregó que el Gobierno podría estar comenzando a mostrar “algunas medidas en sentido contrario a ese discurso tan firme de decir ‘yo vengo a arreglar la macro y de la micro que se ocupa el sector privado’”.

En esa línea, consideró que el oficialismo podría necesitar un cambio de estrategia de cara a las elecciones: “El Gobierno va a tener que elegir hacer un plan platita para ganar la elección”. Para Rojas, la disputa interna será entre quienes defienden la ortodoxia económica y quienes advierten sobre el impacto electoral del deterioro de la economía cotidiana.

Mariano Ricciardi coincidió en que los hechos serán más relevantes que las declaraciones oficiales. “Va a ser más los hechos que vamos a ver que los discursos”, afirmó, aunque cuestionó la posibilidad de un verdadero cambio de rumbo: “Yo no veo que cambie un ápice del Gobierno. Yo creo que es realmente muy dogmático”.

Ricciardi sostuvo además que las medidas anunciadas hasta ahora tendrían un impacto limitado: “Me cuesta realmente creer, hasta verlo no lo creo, de que el Gobierno intente buscarle una salida de política pública al problema” de la morosidad.

Mientras tanto, Rojas señaló que las tasas también constituyen una señal relevante: “No lo están diciendo, pero lo están haciendo”, en referencia a la intervención oficial sobre el mercado financiero.