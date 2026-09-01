Guido Bambini advirtió en RDEco: “Hay que prepararse para meses de mucha volatilidad”

El escenario cambiario argentino vuelve a estar bajo la lupa ante la posibilidad de una mayor dolarización de carteras durante un año electoral. La economista Carolina Manucci explicó que las medidas adoptadas por el Gobierno buscan construir un respaldo de divisas frente a ese escenario: “El gobierno está intentando de alguna manera hacerse de esos dólares para ver si pueden enfrentarlo con algunas restricciones que van a seguir estando”.

La dolarización de carteras, el nivel de reservas del Banco Central y el calendario electoral fueron algunos de los factores analizados por Carolina Manucci, Guido Bambini y Roberto Rojas en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Los especialistas también advirtieron sobre la posibilidad de atravesar meses de mayor volatilidad cambiaria.

Reservas, restricciones y riesgo de una corrida cambiaria

La economista consideró que los años electorales suelen generar una mayor demanda de cobertura y explicó que la estrategia oficial apunta a fortalecer el colchón de divisas. “Los años electorales es dolarización de carteras, la gente trata también de cubrirse”, sostuvo Manucci.

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El debate se centró luego en si la dolarización puede transformarse en una corrida cambiaria. Guido Bambini advirtió que el nivel de reservas continúa siendo un factor determinante y anticipó un período de fuerte movimiento en el mercado.

“No teníamos reservas”, señaló Bambini al recordar la situación atravesada el año anterior, y remarcó que el escenario pudo haber tenido otro desenlace. “Como salió bien podría haber salido mal”, afirmó.

Para el economista, la situación actual todavía exige cautela. “Creo que hay que prepararse para meses de mucha volatilidad en cuanto al tipo de cambio”, sostuvo. Además, explicó que, aunque el Banco Central cuenta actualmente con mayor capacidad de intervención, las reservas netas continúan representando un desafío.

Bambini también puso el foco en el contexto internacional y las elecciones que se desarrollarán en Estados Unidos y Brasil. “Va a dar la pauta de si efectivamente el año que viene la Argentina va a contar, o el gobierno va a contar, fundamentalmente con el apoyo” de Estados Unidos, señaló.

Roberto Rojas, en tanto, destacó que el actual equipo económico parece haber aprendido de experiencias anteriores. “Este equipo económico es el mismo que estuvo con Macri y se le escapó la tortuga cuando liberaron todo, entonces creo que aprendieron de sus errores”, afirmó.

El calendario electoral y la presión sobre el dólar

Rojas consideró que las próximas elecciones serán determinantes para el comportamiento del mercado y remarcó la cercanía de distintos comicios. “En el corto plazo hay algunos que dicen para la elección falta mucho, no falta tanto”, sostuvo.

En esa línea, enumeró los distintos factores que podrían incrementar la incertidumbre cambiaria: “Hay elección en Brasil en octubre, elecciones de Estados Unidos en noviembre y también elecciones provinciales”.

Manucci, por su parte, observó que las restricciones vigentes son también una señal para los mercados. “Cuando el gobierno empieza a tomar restricciones porque a un lado se le está escapando y esa es la primera señal que tienen los mercados”, explicó.