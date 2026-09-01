Roberto Rojas explicó en RDEco por qué la acumulación de dólares puede anticipar una devaluación

El mercado cambiario vuelve a concentrar la atención ante la acumulación de dólares y las expectativas sobre una eventual devaluación. En este contexto, Roberto Rojas sostuvo que existen sectores con resultados muy diferentes y destacó las señales que observa en el mercado.

La acumulación de divisas, el futuro del tipo de cambio y la generación de valor agregado fueron algunos de los temas analizados por Rojas en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. El economista también planteó la necesidad de una estrategia estatal para transformar la generación de dólares en mayor producción y empleo dentro del país.

Dólar, devaluación y el desafío para el Gobierno

“La señal que da el mercado es el de acumulación de dólares”, afirmó Roberto Rojas, quien señaló que existen “11.000 millones de dólares sin liquidar de la cosecha gruesa”, además de una acumulación de “18.000 millones de dólares” en los primeros siete meses a través del sistema bancario. Para el economista, estos datos configuran un escenario en el que “se está pensando que va a venir una devaluación”.

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Rojas advirtió que liberar completamente el tipo de cambio a las fuerzas del mercado puede representar un riesgo para la estrategia oficial. “Es un riesgo muy grande para el gobierno dejar liberado a las fuerzas del mercado”, sostuvo, al remarcar que uno de los principales logros de la gestión fue recuperar cierta estabilidad.

En ese sentido, planteó que el Gobierno debería profundizar su estrategia política para aprovechar los sectores que generan divisas y, al mismo tiempo, desarrollar actividades dentro del país. “Me parece que al gobierno le falta política en función de ver qué parte de los procesos que se están haciendo de generación de valor agregado en el exterior se podrían hacer dentro de la frontera de nuestro país”, explicó.

Para Rojas, sectores como Vaca Muerta deberían ser considerados una oportunidad para toda la economía. “Tener una Vaca Muerta, tener otro sector que nos trae reservas, que nos trae dólares, debería ser de pleno una muy buena noticia para todos los argentinos”, afirmó.

El economista reclamó así una estrategia para transformar la generación de divisas en mayor producción y empleo. “Falta un trabajo político sobre la matriz de ese insumo producto para generar mayor valor agregado, para elaborar las industrias dentro del territorio nacional”, señaló.

El rol del Estado y las nuevas tecnologías

Frente al argumento de que la generación de valor corresponde principalmente al sector privado, Rojas defendió la intervención estatal mediante reglas, incentivos y planificación. “Los gobiernos juegan y eso está perfecto”, sostuvo, y agregó que las políticas destinadas a atraer inversiones también pueden diseñarse para favorecer a empresas radicadas en el país.

El economista puso como ejemplo el desarrollo tecnológico y planteó la necesidad de una estrategia que trascienda a los gobiernos. “Es una política de Estado en función de la tecnología”, afirmó. Según Rojas, este tipo de planificación debería involucrar no solo al área económica, sino también a organismos vinculados con la industria y la ciencia.

Finalmente, cuestionó la idea de que estos procesos puedan desarrollarse de manera automática. “Es un trabajo político que hacer y que no pasa espontáneamente en ningún lugar del mundo”, concluyó.

También advirtió sobre los desafíos regulatorios que plantea el crecimiento de las fintech: “Es totalmente desregulado, con una facilidad de integración y de inclusión social, termina siendo un problema”.