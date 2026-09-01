En RDC analizaron la ofensiva de Macron contra las redes sociales y el poder de las grandes tecnológicas

El presidente francés, Emmanuel Macron, convirtió la regulación de las plataformas digitales en una de sus principales batallas políticas y busca impulsar una posición común en Europa frente al poder de las grandes corporaciones tecnológicas. El mandatario también puso el foco en el impacto de las redes sociales sobre los adolescentes y en el tiempo que pasan frente a las pantallas.

Juan Luis Francia analizó la política del gobierno francés en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y explicó las medidas adoptadas sobre el uso de celulares en las escuelas y las restricciones que todavía están en debate para los menores de edad.

Macron y la regulación de las redes sociales

“Macron intenta liderar en Europa” esta cruzada frente al poder de las grandes corporaciones tecnológicas, explicó Francia.

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El mandatario cuestiona especialmente el impacto de las redes sobre los adolescentes. “Los cerebros de nuestros adolescentes no están en venta”, recordó el periodista al citar una de las frases utilizadas por Macron.

Para Francia, el problema radica también en el desplazamiento del espacio público hacia las plataformas digitales: “La plaza pública, lo que era antes la plaza pública, hoy está copado por Twitter, Facebook, estas tecnologías TikTok”.

En ese contexto, Macron considera que esos espacios no deberían quedar exclusivamente bajo el control de las grandes empresas tecnológicas. “No pueden quedar liberados al capricho y al control exclusivo de estas pocas corporaciones”, sostuvo Francia al describir la posición del mandatario.

El gobierno francés intentó avanzar incluso con una prohibición de las redes sociales para menores de 15 años. Sin embargo, el Consejo Constitucional francés rechazó esa parte de la legislación por considerar que podía afectar la libertad de expresión.

Celulares en las aulas: concentración, salud y aprendizaje

Aunque la restricción sobre las redes sociales quedó pendiente, Macron sí promulgó la medida que limita el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias, vigente desde el 1° de septiembre. “Él ha soltado esta frase en estos días, diciendo que la escuela sin teléfonos significa encontrar la serenidad para el aprendizaje”, contó Francia.

La decisión también se apoya en datos sobre el tiempo que los adolescentes pasan frente a las pantallas. “En Francia se habla de cinco horas y media aproximadamente, y en aumento”, señaló el periodista al referirse al promedio de exposición entre jóvenes de 15 a 19 años.

Los especialistas advierten sobre posibles consecuencias en diferentes áreas. “Los especialistas hablan de problemas a nivel cognitivo, de concentración, de salud física y mental”, explicó Francia.

Por eso, el debate francés apunta no solamente a los celulares dentro de las aulas, sino a una regulación más amplia de la exposición digital. “Yo diría restringir el uso de los teléfonos y de las pantallas en general, y de las redes sociales”, concluyó.

La restricción de las redes sociales para adolescentes, sin embargo, todavía constituye un capítulo pendiente: “Ese capítulo está para más adelante”, anticipó Francia.