En RDEco analizaron si el dólar necesita subir para reactivar la economía argentina

El nivel del dólar, la competitividad y el impacto sobre la actividad económica fueron algunos de los principales temas analizados por el economista Mariano Ricciardi, el analista Guido Bambini y la especialista Carolina Manucci en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Los especialistas debatieron además sobre los riesgos de una eventual devaluación.

El debate estuvo atravesado por las diferencias entre los sectores de la economía argentina y por la discusión sobre si un tipo de cambio más alto podría favorecer a las actividades vinculadas al mercado interno. Mientras Bambini cuestionó el nivel actual del dólar, Manucci y Ricciardi plantearon distintos matices sobre el problema de competitividad y la situación de la economía.

El dólar y el impacto sobre la actividad interna

Guido Bambini cuestionó el nivel actual del tipo de cambio y sostuvo que el Gobierno podría estar perdiendo una oportunidad para impulsar la actividad interna. “El principal problema que tiene la economía argentina es la dificultad que tienen las actividades vinculadas al mercado interno”, afirmó.

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En ese sentido, mencionó al turismo, la construcción y la industria y consideró que “el costo que está pagando el gobierno por no dejar correr un poquito el tipo de cambio es más que los beneficios que les está generando”.

Para Bambini, un dólar cercano a $1.700 podría favorecer a esos sectores: “Las actividades vinculadas al mercado interno podrían estar un poquito mejor con un tipo de cambio un poco más alto”.

Sin embargo, Carolina Manucci planteó que el problema excede al dólar y responde a una economía dividida. “Hoy estamos viviendo una época de una economía dual”, explicó, con minería, energía y servicios financieros por un lado, y “toda la parte de industria, construcción” por el otro.

La especialista advirtió además que “la economía está absolutamente reprimida, está con una contracción muy fuerte”, mientras el consumo continúa debilitado.

¿Devaluar es la solución para ganar competitividad?

Mariano Ricciardi coincidió en que existen fuertes diferencias entre sectores, pero relativizó la idea de que el dólar esté simplemente “atrasado”. “Es muy difícil para el conjunto de la economía, quizá para algún sector la economía está atrasada, para otro no”, señaló.

Según Ricciardi, el escenario actual responde a una economía con sectores muy dinámicos y otros en retroceso: “Oil and gas, minería y campo creciendo a tasas altísimas, industria, comercio, construcción cayendo”.

El economista también advirtió sobre el comportamiento del dólar frente a los ciclos electorales y señaló que el mercado espera que el tipo de cambio acompañe más a la inflación durante los períodos sin elecciones.

Pero descartó la devaluación como estrategia de competitividad: “No es la solución nunca devaluar para generar competitividad”. En cambio, planteó que Argentina debe mejorar su productividad: “Es generar competitividad y productividad de otra forma, no por ser competitivos por tipo de cambio, sino por producción”.

Ricciardi también puso el foco en las restricciones cambiarias. “La calma es por esas restricciones. Donde saquen esas restricciones, hay que ver qué pasa”, sostuvo.

Y anticipó que las presiones podrían mantenerse: “Creo que vamos a convivir con cepo varios años más y sería lo más lógico hasta equilibrar todavía todas las variables macro”.