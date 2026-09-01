La declaración jurada de Máximo Kirchner: $11.000 millones y USD 2 millones

El líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio total de 11.000 millones de pesos correspondiente al último período fiscal, lo que representa un aumento personal en comparación a los 8.311 millones consignados el año previo.

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, el crecimiento de sus bienes estuvo impulsado principalmente por la cotización de sus tenencias en moneda extranjera y la revaluación de sus activos inmobiliarios y societarios.

El componente central de su presentación radica en la disponibilidad de la divisa estadounidense: el legislador informó depósitos bancarios por 2.332.000 dólares (equivalentes a 3.372.072.000 pesos al tipo de cambio oficial de cierre) y otros 516.072 dólares en caja de ahorro (unos 746,2 millones de pesos).

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En el rubro de bienes raíces, Kirchner tiene a su nombre 27 inmuebles —entre viviendas, locales, departamentos y lotes distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate—, de los cuales solo dos fueron adquiridos con ingresos propios y los 25 restantes provienen de la herencia de Néstor Kirchner y la cesión de Cristina Fernández de Kirchner. Sobre 19 de estas unidades pesa una orden de decomiso dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la condena por la causa Vialidad, como mecanismo para resarcir el perjuicio fiscal determinado por la Justicia.

Asimismo, el documento expone el valor de sus participaciones en firmas familiares investigadas por presunto lavado de dinero: el 55% del paquete accionario de Los Sauces S.A. fue tasado en 1.853,7 millones de pesos, mientras que su 50% en Hotesur S.A. alcanzó los 1.428,7 millones. Junto a la sociedad Co.Ma. S.A., el paquete de empresas roza los 3.282 millones de pesos, en una causa que aguarda la fijación de fecha para el juicio oral y mantiene trabadas medidas cautelares y embargos millonarios.

Por último, el líder de La Cámpora declaró deudas por más de 98 millones de pesos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondientes a las firmas familiares y el condominio sucesorio. Al mismo tiempo, fijó sus ingresos netos por actividad laboral, alquileres y rentas en 108,2 millones de pesos.

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