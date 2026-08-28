viernes 28 de agosto de 2026
POLITICA
CAUSA HOTESUR-LOS SAUCES

Citarían a Cristina Kirchner y a Máximo a indagatoria por la causa Hotesur-Los Sauces

Cristina Kirchner y su hijo serían convocados para el 4 de septiembre en Comodoro Py, en el marco de la investigación por presuntos retornos vinculados a la obra pública.

Cristina y Máximo Kirchner
Cristina y Máximo Kirchner | Collage
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Cristina Kirchner y Máximo Kirchner serían citados a indagatoria en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, según informó Noticias Argentinas y señaló la periodista Cristina Pérez en su programa de La Nación+.

La convocatoria estaría prevista para el viernes 4 de septiembre a las 10 en los tribunales de Comodoro Py. La investigación apunta a determinar la existencia de presuntos mecanismos de “retornos” o sobornos vinculados con la obra pública. Ambos están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita.

Noticia en desarrollo.

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