Citarían a Cristina Kirchner y a Máximo a indagatoria por la causa Hotesur-Los Sauces

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner serían citados a indagatoria en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, según informó Noticias Argentinas y señaló la periodista Cristina Pérez en su programa de La Nación+.
La convocatoria estaría prevista para el viernes 4 de septiembre a las 10 en los tribunales de Comodoro Py. La investigación apunta a determinar la existencia de presuntos mecanismos de “retornos” o sobornos vinculados con la obra pública. Ambos están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita.
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