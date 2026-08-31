Radiografía del patrimonio de Javier Milei: creció 43% en 2025 y llegó a $295 millones

La declaración jurada que Javier Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción permitió reconstruir la composición de su patrimonio al cierre de su segundo año completo como Presidente. El mandatario informó bienes, depósitos y dinero por $295.182.652,87, frente a los $206.046.375,48 declarados al comienzo de 2025. La diferencia fue de $89,1 millones, equivalente a un incremento nominal del 43,3%.

El salto no estuvo acompañado por una modificación sustancial de los bienes que integran su patrimonio. Milei mantuvo la casa de 100 metros cuadrados ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y los dos vehículos que ya figuraban en sus presentaciones anteriores.

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El principal cambio apareció en la valuación del inmueble. La propiedad, incorporada a su patrimonio en 2000, pasó de estar declarada en $38,4 millones a fines de 2024 a $73,6 millones al cierre de 2025. El incremento fue del 91,5% y explicó una parte sustancial del crecimiento patrimonial.

Los vehículos conservaron prácticamente sin cambios sus valores declarados. La Mercedes-Benz Sprinter modelo 2015 figura en $20.173.600, mientras que el Peugeot RCZ Coupé modelo 2013 está valuado en $16.254.200.

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Otro componente relevante son los ahorros. El Presidente declaró US$20.000 en efectivo y US$65.562 en una caja de ahorro. En total, son US$85.562, una cifra prácticamente idéntica a la que tenía al comenzar el ejercicio. El valor de esas tenencias expresado en pesos, sin embargo, pasó de unos $88 millones a $123,7 millones, principalmente por el tipo de cambio utilizado en la declaración.

Cómo se explica el aumento del patrimonio de Milei

En moneda nacional también hubo un aumento. Milei pasó de declarar unos $20,9 millones entre efectivo y depósitos en pesos al inicio del año a aproximadamente $39,4 millones al cierre.

La declaración incluye además $16,9 millones correspondientes a créditos fiscales por retenciones del impuesto a las Ganancias y otros $5,2 millones en bienes del hogar. Al finalizar el ejercicio, también registró una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, que no figuraba en la presentación anterior.

En términos patrimoniales, la propia declaración permite poner en contexto el incremento. El documento consignó una diferencia de valuación de los mismos bienes de $73 millones, por lo que una parte significativa del aumento nominal no respondió a la incorporación de nuevos activos. Ese monto representó alrededor del 82% de la suba bruta registrada entre ambas declaraciones.

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Por eso, el crecimiento del 43,3% en pesos no implica necesariamente que Milei haya incorporado activos por ese monto. Las declaraciones juradas utilizan criterios de valuación que no necesariamente coinciden con el valor de mercado de los bienes, especialmente en el caso de inmuebles y vehículos.

Medido en dólares al tipo de cambio oficial, el patrimonio pasó de unos US$194.000 a fines de 2024 a aproximadamente US$199.000 un año después. La variación fue de apenas 2,6%, por lo que el crecimiento medido en pesos se redujo considerablemente al expresarlo en moneda estadounidense.

En tanto, si se descuenta la deuda declarada con el Banco Supervielle, el patrimonio neto de Milei al cierre de 2025 quedó en torno a los $294,6 millones.