La actriz Valentina Bassi criticó con dureza a la administración del presidente Javier Milei al asegurar que “va a pasar a la historia como el gobierno más despiadado con las personas con discapacidad”.

“Yo creo que va a pasar a la historia como el gobierno más despiadado con muchos sectores, y más despiadado con las personas con discapacidad”, afirmó en declaraciones a Radio Del Plata.

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Personas con discapacidad

“Todo el sistema de prestaciones básicas, que es el sistema de cuidados para las personas con discapacidad, medicación, terapia, fono, terapias de rehabilitación para aliviar el dolor, escuelas especiales, centros de día, hogares, lo cubren en su mayor parte las obras sociales y las prepagas”, explicó.

Además remarcó: “No lo cubre el Estado, no causa déficit fiscal pero en lo más mínimo. De todo el sistema de cuidados para personas con discapacidad el 16% cubre el Estado, el resto es PAMI, y obras sociales y prepagas”.

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“Quieren destrozar el sistema de cuidados”

“Entonces, ¿a quiénes están favoreciendo? ¿Quiénes son las grandes favorecidas?”, se preguntó Bassi, que es madre de un adolescente con autismo. Y después se respondió: “Sobre todo las prepagas, que cobran mucho y pagan nada”.

“Y que tuvieron un año con el nomenclador congelado y con eso se destruyó el sistema completamente, las instituciones se empezaron a endeudar”, agregó Bassi.

“Quieren destrozar el sistema de cuidados para las personas con discapacidad para que las prepagas no tengan que pagarlo”, concluyó Bassi.