La Rioja: Quintela lanzó un plan de alivio financiero con baja de tasas a través del banco provincial

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció este lunes nuevas medidas de alivio financiero a través del Banco de la Rioja.

“En un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”, explicó el mandatario riojano.

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Qué medidas anunció Quintela

“​Por eso, a la declaración de la emergencia crediticia por 180 días contra los abusos financieros, le sumamos 3 herramientas concretas a través del Banco Rioja”, agregó en una publicación de la red social “X”.

Y luego enumeró: “baja de 20 puntos en la tasa de préstamos personales (nuevos y refinanciaciones al día), condiciones especiales de regularización para moras de 90 días o más y plan de reestructuración de tarjeta Mastercard del Banco Rioja hasta en 36 meses, con tasas fijas”.

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“Tasas desmedidas del mercado privado”

​”Frente a las especulaciones y las tasas desmedidas del mercado privado y las billeteras virtuales, defendemos a las familias con herramientas transparentes”.

“El gobierno de la provincia está al servicio de la gente y al lado de cada riojano y riojana”, concluyó Quintela.