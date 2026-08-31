Cierre sorpresivo de Musimundo en Corrientes dejó a 36 empleados sin trabajo

La tradicional cadena de electrodomésticos Musimundo concretó el cierre intempestivo de sus sucursales en la provincia de Corrientes y en distintos puntos de la región del Noreste Argentino (NEA). La medida fue comunicada de manera verbal a los empleados el sábado al cierre de la jornada laboral, generando un escenario de incertidumbre por la falta de telegramas formales de desvinculación.

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En la capital correntina, al menos 36 trabajadores resultaron afectados por la clausura del histórico local ubicado en la intersección de la Peatonal Junín y San Juan, a los que se suman las bocas de venta situadas en la avenida 3 de Abril y Maipú, avenida Cazadores Correntinos y Juan José Castelli, y el Shopping Centenario.

Ante la falta de telegramas o notificaciones de la empresa, el personal decidió presentarse en sus puestos de trabajo a primera hora del lunes para labrar actas y requerir asesoramiento legal.

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La medida de la firma impactó con la misma severidad en las ciudades del interior de Corrientes. Se confirmó el cese de operaciones en las filiales de Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Goya, al tiempo que se evalúa la situación operacional en plazas como Bella Vista, Monte Caseros, Mercedes, Ituzaingó y Gobernador Virasoro.

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El repliegue comercial de la empresa afectó en simultáneo a otras provincias de la región. En el Chaco se notificó el cierre de locales en Resistencia y Barranqueras, mientras que en Misiones dejaron de operar las sucursales de Posadas, Leandro N. Alem, Apóstoles y Jardín América.

Caída de ventas y cesación de pagos

El testimonio de los empleados dio cuenta del deterioro del esquema comercial previo al desenlace. "El sábado a la noche el gerente nos dijo que la compañía dejaba de existir y que estábamos despedidos", relató César a radio Dos, quien tenía 22 años de antigüedad en la firma.

"Nos dijeron fíjense si consiguen algo porque a esta gente no le vamos a poder sacar un mango", agregó a radio Dos el comerciante en referencia a las advertencias que les brindaron sobre las dificultades financieras de la patronal para afrontar las indemnizaciones de ley.

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De acuerdo a las declaraciones de los operarios, el flujo comercial se vio afectado a lo largo del año debido al proceso de concurso de acreedores de la firma, limitaciones operativas para el cobro con tarjetas de crédito, la migración del consumidor hacia el comercio electrónico y el impacto de la competencia de productos importados en el rubro de la tecnología y los electrodomésticos.