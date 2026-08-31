Cuánto costará el peaje en la Ruta 12 y qué pasará con el multipase del puente Chaco-Corrientes

En medio de la incertidumbre laboral que atraviesa el sector de infraestructura vial, el Gobierno nacional dispondrá la liquidación e indemnización de 150 trabajadores de las estaciones de peaje de Ituzaingó, Riachuelo y del paso Chaco-Corrientes. La medida se enmarca en la etapa final de traspaso del servicio a manos privadas, fijando como último día de tareas operativas el lunes 31 de agosto. La continuidad de los agentes dependerá de la absorción que determine la nueva firma concesionaria.

Cachanosky: "Hasta ahora el gobierno ha sido una máquina de demoler empresas"

El titular del Distrito 10 de Vialidad Nacional, David Moulin, brindó precisiones sobre la adjudicación del "tramo litoral" de la Ruta Nacional 12, el cual quedó asignado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas JCR S.A. y Guerechet S.A.

El área otorgada comprende desde la rotonda 9 de Julio hasta el cruce con la Ruta 118, sumando la travesía oeste hasta Makallé, en la provincia del Chaco.

Esquema tarifario, Telepase y plazos de obra

En relación con el cuadro tarifario, Moulin señaló que el valor de partida no experimentará variaciones abruptas al momento de la toma de posesión, prevista para la primera semana de octubre. "No va a sufrir un gran impacto la tarifa en su inicio", afirmó el funcionario a Radioactividad, indicando que el ajuste responderá a la actualización por inflación acumulada.

Pavimentaron el acceso a una planta maderera para potenciar el polo forestal en Corrientes

El costo base de referencia para automóviles se ubicará en torno a los 1.800 pesos para aquellos conductores que utilicen el sistema electrónico de Telepase. Para los usuarios que opten por el cobro manual en cabina, se aplicará un recargo del 50%.

La empresa adjudicataria dispondrá de un margen de 12 meses para ejecutar trabajos de repavimentación y puesta en valor, período tras el cual se habilitarán aumentos progresivos sujetos al avance de las obras.

Mantenimiento del multipase y gestiones por el Corredor Belgrano

Respecto del esquema operativo en el Puente General Manuel Belgrano, el titular del organismo vial ratificó la vigencia del sistema de multipase. La modalidad permite a los usuarios abonar la tarifa en una sola oportunidad y cruzar el paso interprovincial de forma ilimitada durante un plazo de 24 horas.

Corrientes negocia el traspaso de escuelas técnicas y 19 CDI parados por Nación

Por último, Moulin hizo referencia a las conversaciones que mantienen la provincia de Corrientes, la Municipalidad de la capital y el Ejecutivo nacional en torno al denominado Corredor Belgrano. Al respecto, el funcionario explicó que "se viene dialogando" para evaluar la posible incorporación técnica del tramo a la concesión actual o el establecimiento de compensaciones económicas entre las partes.