Cachanosky: "Hasta ahora el gobierno ha sido una máquina de demoler empresas"

El economista Roberto Cachanosky aseguró que “hasta ahora el gobierno ha sido una máquina de demoler empresas”.

“De acuerdo a los datos de ARCA, comparando mayo 2026 con noviembre 2023 hay 21.958 empresas menos que aportan al sistema previsional, aclarando que es el neto entre las que ingresaron y cerraron”, agregó en una publicación de la red social “X”.

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“Una máquina de demoler empresas”

Además señaló que “en una economía que crece, normalmente son más las empresas que abren que las que cierran”.

“Hasta ahora el gobierno ha sido una máquina de demoler empresas”, enfatizó el analista económico.

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Qué dice el EMAE

“Cuando se observa la evolución del EMAE del último semestre, se ve claramente un estancamiento. Sube, baja, sube, baja pero siempre está en el mismo nivel”, analizó en otro posteo.

Y luego estimó que “el gobierno, ante este estancamiento, es que adopta medidas heterodoxas como poner salarios mínimos y máximos, anunciar créditos hipotecarios con fondos del FGS o el anuncio de que los bancos puedan prestar dólares a empresas endeudas”.

“Lo concreto es que acá no hay crecimiento, hay un claro estancamiento económico con pérdida de puestos de trabajo en el sector formal de la economía y cierre de empresas más de las que abren”, cerró Cachanosky.