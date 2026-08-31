Tolosa Paz sobre la postergación del impuesto a los combustibles: "El permitido del mes de Toto"

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó al ministro de Economía Luis Caputo al afirmar que difirió la suba del impuesto a los combustibles “porque al pueblo no le da más el bolsillo”.

Lo hizo a través de una publicación en la red social “X” titulada “El permitido del mes de Toto”.

Cierre sorpresivo de Musimundo en Corrientes dejó a 36 empleados sin trabajo

Críticas a Caputo

“El ministro de Economía demoró el aumento del impuesto al combustible hasta el 1° de Octubre ante el escándalo de las denuncias por el abandono de las rutas nacionales y porque al pueblo no le da más el bolsillo”, afirmó la legisladora peronista.

“Ahora parece que el mercado no se regula solo y Milei le permitió a Caputo meter mano”, agregó Tolosa Paz.

“Es el permitido del mes, Toto podrá ir metiendo mano para tratar de reactivar la fuerte recesión que vive nuestro país”, señaló en tono crítico.

“O sea digamos, es la muestra cabal de la inexistencia de políticas que reactiven la economía”, concluyó Tolosa Paz.

Cachanosky: "Hasta ahora el gobierno ha sido una máquina de demoler empresas"

El Gobierno postergó la suba del impuesto a los combustibles

El Gobierno nacional postergó hasta el 1° de octubre de 2026 la aplicación de aumentos pendientes en los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 829/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono aplicables a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Los incrementos corresponden a actualizaciones pendientes de 2024, 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el 1° de septiembre, según publica NA.

Con la nueva postergación, esa parte de la actualización tributaria comenzará a aplicarse desde octubre, de acuerdo con el cronograma dispuesto por el Poder Ejecutivo.

La decisión evita durante septiembre el impacto de esos aumentos impositivos sobre los combustibles, aunque no impide que las petroleras puedan modificar los precios de venta por otros componentes de su estructura de costos.

El Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de continuar estimulando el crecimiento económico mediante una política fiscal sostenible.