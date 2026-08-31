Juan Pablo Valdés inauguró un hospital y un cuartel de bomberos por el aniversario de Santa Rosa

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó los actos centrales por el 115° aniversario de la fundación de Santa Rosa, oportunidad en la que dejó inauguradas obras de infraestructura sanitaria y de seguridad ambiental, entregó una ambulancia 0 kilómetro y presidió el desfile cívico-militar junto a autoridades locales y provinciales.

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Durante la jornada, el mandatario habilitó la nueva sede del Cuartel de Bomberos Forestales ubicada en el Parque Industrial. Se trata de la tercera base operativa de la Brigada de Rescate e Incendios Forestales (BRIF), dotada de autobombas de última generación, unidades 4x4 y un cuerpo de 50 efectivos con un radio de cobertura estratégica de 200 kilómetros.

En ese contexto, Valdés recordó los incendios forestales de 2022 y confirmó la construcción del cuarto cuartel en Gobernador Virasoro y el próximo llamado a licitación para una quinta unidad en Santo Tomé.

Nuevo hospital y fortalecimiento de la red sanitaria provincial

En el plano sanitario, la comitiva oficial inauguró el hospital "Dra. María del Carmen Casellas", un edificio equipado con consultorios externos, área de laboratorio, farmacia, servicio de guardia e internación.

"Es una obra fundamental para el desarrollo de los santarroseños y para la gente de Concepción que pueda venir a Santa Rosa a atenderse", destacó Valdés, confirmando la continuidad de la inversión pública en salud en todo el territorio correntino.

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Por su parte, el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, ratificó el plan de infraestructura para la provincia y adelantó la ejecución de intervenciones similares en localidades vecinas como Felipe Yofre y Pago de los Deseos.

A su turno, el director del centro asistencial, Ariel Ortiz, calificó la jornada como "un día histórico" para la atención médica regional.

Desarrollo del polo forestoindustrial

Al repasar el perfil productivo de la comuna, el Gobernador remarcó el posicionamiento de Santa Rosa al albergar el primer parque foresto-industrial del país. Valdés ponderó la ocupación plena del predio fabril como un indicador de consolidación de la economía local.

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"En el parque no hay un metro cuadrado más libre, porque está lleno de industrias y de trabajo correntino. Lo que buscamos es que la materia prima se industrialice y genere valor agregado acá, en nuestra tierra", concluyó el mandatario provincial.