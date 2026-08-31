Amenazaron de muerte a un intendente correntino tras operativos contra el narcomenudeo

El intendente de Santa Rosa, José Dardo Ignacio, denunció públicamente haber recibido graves amenazas de muerte dirigidas a su dispositivo móvil. Las intimidaciones se registraron inmediatamente después de la ejecución de un masivo despliegue de la Policía de Corrientes contra el narcomenudeo en la localidad, en el que se concretaron cuatro allanamientos con resultados positivos.

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El procedimiento de las fuerzas de seguridad contó con la llegada de al menos 20 vehículos policiales e integrantes de unidades especiales como el GTO. Tras culminar los registros de los inmuebles, el jefe policial a cargo de la comitiva convocó al jefe comunal para fotografiarse en el frente del edificio institucional junto a las unidades operativas que participaron de las redadas.

Intimidaciones directas y judicialización del caso

De acuerdo a la exposición de la autoridad municipal, la secuencia de mensajes de texto ingresó a su teléfono celular personal tan pronto como retornó a su despacho institucional.

"Me fui a sacar una foto con ellos y cuando volví a la oficina municipal ahí recibí dos o tres mensajes que me decían que deje de hinchar las pelotas y otro que me van a matar", relató Ignacio a Radionord respecto al tenor de las advertencias recibidas.

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Ante la gravedad del episodio, el jefe municipal radicó la correspondiente denuncia judicial. Las primeras pericias determinaron que los envíos provinieron de líneas telefónicas radicadas en la zona, por lo cual la fiscalía de turno tomó intervención activa en las actuaciones para identificar a los autores de la intimidación.

El narcomenudeo y el impacto en la comunidad

En su análisis de la problemática social y sanitaria que atraviesa la comuna, el intendente —quien además ejerció la profesión médica— expresó su preocupación por las secuelas que genera la comercialización minorista de estupefacientes en la franja juvenil y las familias de Santa Rosa.

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"Al ser médico tengo pacientitos, muchos chicos que tienen esa problemática con esa porquería que destruye y funde familias", lamentó Ignacio, remarcando que el circuito de adicciones deriva posteriormente en hechos delictivos derivados de la necesidad de conseguir financiamiento para el consumo de sustancias.