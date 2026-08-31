Durán Barba: "Los kirchneristas eran violentos, pero no llegaban al grado de vulgaridad de Milei"

El consultor Jaime Durán Barba consideró que “los kirchneristas eran violentos” pero “no llegaban al grado de vulgaridad al que llega el presidente” Javier Milei.

“Si bien los kirchneristas eran violentos y hacían cosas que a mí me disgustaban absolutamente, no llegaban al grado de vulgaridad al que llega el presidente en persona en la última época”, enfatizó.

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“Lenguaje coprológico”

Además señaló en declaraciones a Futurock que “el lenguaje coprológico de él es impresionante”, y que para el primer mandatario ´todo el mundo es una porquería´.

El especialista en consultoría política estimó también que “hay una falta de previsibilidad que les interesa mucho a las empresas” y que “no está claro qué va a pasar”.

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“Los kirchneristas han sido institucionales”

En diálogo con Nicolás Fiorentino, recordó que “los kirchneristas cuando perdieron frente a Macri entregaron el poder, cierto que con esa rabieta de Cristina (Fernández de Kirchner) que se fue sin entregar la banda, pero entregaron el poder”.

“Han sido inquietos, pero institucionales”, remarcó Durán Barba y después calificó a “los actuales” integrantes del gobierno como “muy desconcertantes”.

“Todos esos escándalos como el de Cerimedo y otros del entorno presidencial son algo desconcertantes”, estimó el analista político.

Y por último concluyó: “No he visto otro escándalo semejante al de Cerimedo en 50 años en que trabajo en esto”.