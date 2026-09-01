Encuesta: "empate técnico" entre el peronismo y la Libertad Avanza para las elecciones 2027

Una nueva encuesta nacional ubicó al peronismo y a La Libertad Avanza en un “empate técnico” de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con 35,7% y 35,5% de intención de voto, respectivamente.

El estudio, publicado por NA, fue realizado por la consultora Synopsis entre el 10 y el 18 de agosto sobre 1.224 casos a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2,8%, y también relevó las preferencias de los votantes entre cambio y continuidad en el Gobierno Nacional.

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Encuesta sobre elecciones 2027

Ante la pregunta sobre a quién votaría "Si hoy fuesen las elecciones presidenciales", las respuestas dan un empate técnico, con el peronismo en un 35,7% y La Libertad Avanza 35,5%, en lo que mostraría una total paridad de cara a una primera vuelta, con solo dos décimas de diferencia.

Según el sondeo, el 60,2% de los consultados manifestó que preferiría un cambio respecto de la situación actual, mientras que un 35,6% se inclinó por darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país.

Al consultar específicamente sobre el próximo comicio, el 22,6% afirmó que elegiría a Milei "sí o sí", mientras que otro 17,2% señaló que optaría por el actual mandatario porque "no hay otro". De esa manera, el potencial electoral del Presidente llegaría a un 39,8%.

En el campo opositor, el 43,1% sostuvo que elegiría "un opositor sí o sí", mientras que el 14,7% se inclinó por un opositor ante la falta de otra alternativa, lo que sumado hace que un 57,8% elija un cambio de Gobierno.

En la medición por espacios, detrás del peronismo y LLA quedaron la izquierda, con 7,1%; el PRO, con 6,1%; Provincias Unidas, con 2,4%; otros espacios, con 5,3%; y un 7,9% que respondió no sabe/no contesta.

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Polarización

El trabajo también agrupó los espacios en un escenario de eventual polarización: peronismo e izquierda reunieron el 42,8%, mientras que PRO y LLA alcanzaron el 41,6%. El resto quedó distribuido entre Provincias Unidas, otros espacios y los indecisos.

Otra arista que destaca el sondeo está relacionada con el “voto anti”, un segmento en el que el que sale peor parado es Milei, ya que un 47,3% dice que "no quiere que gane LLA", mientras un 36,7% desea lo mismo, pero respecto a que no gane el peronismo.