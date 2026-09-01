Licitan obras de pavimentación y ampliación en el Puerto de Corrientes para agilizar la carga de contenedores

El Gobierno de Corrientes puso en marcha el proceso licitatorio para ejecutar la repavimentación y ampliación del playón de carga y descarga del Puerto de Corrientes. Las obras están orientadas a optimizar la operatividad en la zona primaria portuaria mediante la nivelación integral del suelo y la modernización de los sistemas pluviales.

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El acto de apertura de ofertas se realizó en la Sala de Situación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, encabezado por el ministro Jorge Meza, el subsecretario de Obras Públicas, Antonio Portel, y el titular de la Dirección de Planificación y Obras (DPO), José Matzner. El procedimiento contó con la presentación de tres empresas oferentes que competirán por la adjudicación de los trabajos.

Respuesta a récords de carga y corrección de terreno

Durante la presentación técnica, el ministro Meza ponderó el crecimiento sostenido del movimiento logístico en la terminal capitalina. "Esta obra permitirá adecuar la infraestructura del puerto, puntualmente su plataforma, para una operación más segura de los contenedores, teniendo en cuenta el alto volumen de carga que está teniendo el Puerto, alcanzando récords históricos", afirmó el funcionario.

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Las tareas responderán al desgaste generado por el asentamiento del refulado y filtraciones en desagües que provocaron hundimientos en el pavimento.

Las tareas contemplan el retiro del cerco perimetral actual para prolongar el playón hasta la línea municipal, la demolición de sectores deteriorados, el relleno con suelo-arena y cemento, y la posterior colocación de pavimento de hormigón armado con malla Sima para garantizar una distribución uniforme de las cargas pesadas.

Nuevo drenaje pluvial y normas de seguridad naviera

El proyecto incluye la refuncionalización del portón de acceso y la instalación de concertinas de seguridad sobre el cerco de la zona primaria. Asimismo, se ejecutará un sistema de desagüe pluvial que abarcará tanto el área operativa como el sector administrativo adyacente, utilizando cañerías de 40 y 60 centímetros de diámetro conectadas a cámaras sumidero con rejillas metálicas.

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La nivelación de la superficie busca eliminar distorsiones en el apoyo de los contenedores y acortar los tiempos de maniobra de los equipos en tierra, cumpliendo con las exigencias de seguridad operativa formuladas por las empresas navieras que operan en la hidrovía.