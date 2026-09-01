Resistencia declaró la emergencia hídrica ante el riesgo de lluvias intensas por El Niño

El Concejo Municipal de Resistencia declaró este martes la emergencia hídrica, climática y operativa, una medida impulsada por la gestión municipal para contar con mecanismos administrativos más ágiles ante eventuales lluvias intensas y contingencias vinculadas al escenario climático asociado al fenómeno El Niño.

La ordenanza fue sancionada durante una sesión en la que participaron 11 concejales. El proyecto obtuvo el acompañamiento del oficialismo y del bloque CER, mientras que los representantes del Frente Chaqueño no respaldaron la iniciativa.

Con la emergencia vigente, el municipio podrá reducir plazos administrativos para realizar determinadas compras, contrataciones y convenios destinados a atender situaciones hídricas, como la adquisición de bombas, colchones u otros elementos necesarios ante una contingencia. También podrá avanzar con acuerdos con organismos provinciales y municipios del Área Metropolitana.

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El CER dio sus votos pero reclamó control sobre los recursos

El respaldo del CER estuvo acompañado de una advertencia sobre la necesidad de fiscalizar las decisiones que adopte el Ejecutivo. La concejal Soledad Villagra sostuvo que su espacio acompañó la medida “con responsabilidad y con el compromiso de controlar”.

Según explicó, el bloque reclamará “información clara, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas sobre cada decisión, acción y recurso que se utilice” durante la vigencia de la emergencia.

Villagra señaló además que durante el debate previo realizaron observaciones y acercaron propuestas al proyecto. En paralelo, este martes tomó estado parlamentario una iniciativa para crear un comité de seguimiento de la emergencia, destinado a controlar las medidas que se adopten.

“Esperamos que el Gobierno municipal realice los trabajos acordes a esta situación y que las acciones lleguen efectivamente a los sectores de la ciudad que las necesitan”, expresó la edil.

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Las diferencias que atravesaron el debate

La declaración había sido discutida durante varias semanas en las comisiones de Obras y Hacienda, principalmente por el alcance de las facultades extraordinarias solicitadas por el Ejecutivo y la información disponible sobre las intervenciones previstas.

Desde el oficialismo argumentaron que el municipio necesitaba contar con herramientas que permitieran responder con mayor rapidez ante posibles episodios de lluvias abundantes. La concejal radical Analía Verón había explicado que la emergencia posibilitaría acelerar adquisiciones y articular acciones con organismos como la Administración Provincial del Agua (APA), Vialidad y otros municipios.

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Uno de los cuestionamientos opositores estuvo relacionado con la falta de un plan hídrico detallado que identificara zonas críticas, obras proyectadas, equipamiento requerido y recursos necesarios. El concejal Guillermo Monzón, de Resistencia Futura, había planteado durante la discusión que compartía la necesidad de declarar la emergencia, pero reclamaba conocer previamente “dónde se va a invertir y cómo se va a invertir”.

Desde el oficialismo también aclararon que la ordenanza no autoriza automáticamente al Ejecutivo municipal a tomar créditos. Cualquier operación de financiamiento que requiera autorización legislativa deberá ser enviada nuevamente al Concejo Municipal.