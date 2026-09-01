Atlanto Honcheruk dejó la presidencia del interbloque Frente Chaqueño en Diputados

La interna opositora en Chaco tuvo este martes una nueva expresión institucional. Atlanto Honcheruk presentó formalmente su renuncia a la presidencia del interbloque Frente Chaqueño, espacio que reúne a buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados provincial.

La decisión ingresó a la Legislatura mediante la Comunicación Oficial 132/2026, presentada este 1° de septiembre a las 10.50. En el documento se informa que el legislador de Primero Chaco dejó su condición de presidente del interbloque, aunque por el momento no se comunicó quién quedará al frente de la bancada.

Las diferencias dentro de Primero Chaco

La renuncia había sido anticipada por el propio Honcheruk la semana pasada, cuando reconoció públicamente que existía un distanciamiento entre los integrantes del espacio político luego de las elecciones provinciales. “No estamos peleados, pero hay un distanciamiento”, había señalado al describir el vínculo interno.

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En esa misma entrevista confirmó que no pretendía continuar en la conducción legislativa. “Yo no voy a seguir en el Interbloque. Necesito dedicarme con más tiempo a otras cuestiones”, sostuvo. También afirmó que Primero Chaco debía avanzar en una instancia de discusión interna, realizar una autocrítica y definir cuál sería su estrategia para los próximos meses.

La decisión de Honcheruk ocurre después de otros movimientos dentro del sector. Magda Ayala renunció recientemente a su banca para regresar a la Intendencia de Barranqueras, mientras que su lugar en la Legislatura fue ocupado por Laura Fogar, quien juró como diputada provincial la semana pasada. Esos cambios volvieron a poner en discusión la continuidad de Primero Chaco dentro de la actual estructura opositora.

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Honcheruk también había planteado su intención de avanzar hacia una construcción política diferente de cara al futuro. “Yo quiero algo distinto para la provincia del Chaco. No quiero el pasado ni el presente y en ese sentido vamos a trabajar”, afirmó, y adelantó que durante septiembre podrían conocerse nuevas definiciones.