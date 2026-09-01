Misiones: Cataratas del Iguazú recibió al turista un millón "en un contexto nacional complejo"

Misiones celebró la llegada del visitante un millón al Parque Nacional Iguazú, uno de los principales destinos turísticos de la provincia y del país.

La cifra se alcanzó con la visita de la familia Peralta Destefano, proveniente de Mar del Plata, que eligió la tierra colorada como destino.

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, saludó a la familia y valoró que la provincia continúe recibiendo visitantes en un escenario económico complejo. “Quiero saludar a la familia Peralta Destefano de Mar del Plata, que eligió Misiones y se convirtió en el visitante 1 millón del Parque Nacional Iguazú”, expresó.

“Celebramos su llegada porque es una oportunidad para mostrar nuestra provincia, pero tenemos que mirar más allá de las cifras”, agregó el ministro, al plantear la necesidad de analizar el desempeño turístico no solamente a partir del volumen de visitantes, sino también de su impacto sobre la actividad económica.

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"Escenario muy complejo"

Arrúa advirtió que el turismo atraviesa las dificultades derivadas del actual escenario nacional. “El turismo no escapa a las políticas nacionales. Sufre sus consecuencias y se encuentra atravesando un escenario muy complejo”, señaló.

Entre los principales efectos, identificó “menor consumo, estadías más cortas y menor rendimiento económico para muchos prestadores”.

El ministro explicó que las modificaciones en los hábitos de los turistas repercuten directamente sobre toda la cadena de valor. “Cuando una persona modifica su forma de viajar, también cambia el movimiento económico del destino. Reduce sus días de estadía, consume menos alojamiento, gastronomía, excursiones y otros servicios. Y eso impacta directamente en cada uno de los eslabones de la cadena productiva”, sostuvo.

De esta manera, la llegada del visitante un millón constituye un indicador significativo para uno de los principales atractivos de Misiones, aunque desde el Gobierno provincial remarcaron la necesidad de observar también otras variables que permitan dimensionar el impacto real de la actividad sobre prestadores, trabajadores y emprendimientos vinculados al turismo.

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"Turismo como motor económico"

En ese sentido, Arrúa planteó que el análisis debe contemplar tanto el movimiento de visitantes como la duración de las estadías y el nivel de consumo que generan en los destinos.

“Necesitamos mirar de manera integral. Cuántas personas llegan, sí, pero cuánto tiempo se quedan, cuánto gastan”, expresó.

Frente a ese escenario, el ministro remarcó la importancia de continuar acompañando al sector desde las políticas públicas. “Debemos seguir trabajando y sosteniendo políticas públicas que impulsen el consumo, fortalezcan a los prestadores y potencien el turismo como verdadero motor económico”, afirmó.

Fuente: Gobierno de Misiones.