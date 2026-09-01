Monitoreo satelital en Corrientes: la superficie de agua se recuperó en junio, pero sigue por debajo del promedio normal

La superficie cubierta con agua en la provincia de Corrientes alcanzó las 2.398.090 hectáreas al 30 de junio de 2026, lo que representa una recuperación de 591.617 hectáreas respecto al mínimo registrado en abril de este mismo año. Así lo demostró el último informe de monitoreo hídrico elaborado por los investigadores Ditmar Kurtz y Griselda Saucedo, pertenecientes al Grupo RRNN - EEA del INTA Corrientes.

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De acuerdo con el relevamiento, que utilizó imágenes del satélite Sentinel-2, la presencia de agua actual equivale aproximadamente al 27 % del territorio provincial, una cifra que, aunque alentadora frente a la sequía previa, todavía no logra alcanzar el 38 % considerado como el valor histórico normal para la región.

La evolución de los ríos y humedales interiores

El minucioso análisis geoespacial, realizado mediante una clasificación supervisada de imágenes satelitales tomadas entre el 15 de mayo y el 30 de junio, expuso que la mejora hídrica se registró tanto en los principales ríos como en los humedales de la provincia.

El río Paraná evidenció una notable recuperación al expandir su superficie de 139.472 hectáreas en abril a 214.103 hectáreas en junio. En sintonía, el río Uruguay mostró un incremento favorable, subiendo de las 32.838 hectáreas registradas en el período previo a las 42.794 hectáreas al cierre de junio.

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Por su parte, los denominados humedales interiores (u "otros humedales" en la categorización técnica) continúan siendo el principal componente hídrico de la provincia y los que mayor volumen sumaron: pasaron de tener 1.634.163 hectáreas cubiertas en abril a 2.141.193 hectáreas a fines de junio.

El impacto productivo y el contraste con el inicio de año

La inestabilidad del recurso hídrico a lo largo de 2026 mantiene la atención sobre las actividades de la provincia. En enero, Corrientes había comenzado el año con una abundancia de agua excepcional que cubría un total de 3.151.458 hectáreas.

Sin embargo, la drástica retracción sufrida hacia abril —cuando la superficie hídrica total cayó a 1.806.473 hectáreas, representando apenas el 20 % del mapa provincial— encendió las alertas por el drástico cambio en el paisaje.

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Los autores del estudio, enmarcado en el Proyecto Macro Regional de Recursos Naturales-I043, advierten que debido a la baja energía del relieve que caracteriza a Corrientes, resulta fundamental sostener este monitoreo hídrico constante.

La fluctuación de la superficie de agua tiene un impacto directo y una potencial afectación en las actividades productivas de la provincia, que dependen críticamente de la estabilidad de estas reservas hídricas para su planificación y desarrollo.