Su hija murió en un choque, condenaron a dos mujeres y escupió a una: “Se sonreía”

Más de un año después de perder a su hija en un siniestro vial en Resistencia, Leonardo Machuca llegó este lunes a tribunales para escuchar la sentencia contra las dos mujeres juzgadas por la muerte de Milagros Machuca, de 23 años. La audiencia terminó con dos condenas de prisión en suspenso y un incidente: el padre de la víctima se acercó a una de las acusadas y la escupió.

“Le di un salivazo porque se estaba sonriendo”, reconoció posteriormente Machuca al explicar su reacción contra Carla Victoria Sanabria, la mujer que conducía el automóvil involucrado en el choque. Su defensa denunció además que hubo amenazas, anunció una presentación penal y reclamó la intervención de la Fiscalía.

El episodio ocurrió inmediatamente después de que la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia condenara a Sanabria a tres años de prisión en suspenso y a Carla Ailén Sandoval a dos años, también de cumplimiento condicional. Esta última era pareja de Milagros y manejaba la motocicleta en la que ambas circulaban cuando ocurrió el impacto.

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Ninguna de las dos condenadas irá a prisión por esta sentencia.

Quién era Milagros Machuca y cómo ocurrió el choque

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 22 de marzo de 2025, en la esquina de las calles Colón y Franklin, en Resistencia, capital de Chaco.

Milagros viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por Sandoval, quien era en ese momento su pareja. En esa intersección se produjo una colisión con un automóvil manejado por Sanabria.

La joven sufrió lesiones de extrema gravedad y murió posteriormente. A partir de entonces, su familia inició una serie de reclamos públicos para exigir que se determinaran las responsabilidades por el siniestro.

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La investigación terminó colocando bajo acusación a las dos conductoras, aunque por comportamientos diferentes. Sanabria llegó al juicio acusada de homicidio culposo agravado por haberse retirado del lugar después del choque, mientras que a Sandoval se le atribuyó responsabilidad por la forma en que conducía la motocicleta.

Durante los alegatos, la Fiscalía había pedido para ambas tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación para conducir. La querella de la familia Machuca adoptó una posición diferente: reclamó para Sanabria seis años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación, pero no acusó a Sandoval. Las defensas, en cambio, solicitaron las absoluciones.

Las condenas y el enojo de la familia de Milagros

La resolución conocida este lunes quedó lejos de la pretensión de la familia de la víctima. El tribunal impuso tres años de prisión en suspenso a Sanabria, junto con una inhabilitación para conducir, mientras que Sandoval recibió dos años de prisión condicional y cinco años sin poder manejar.

El fallo provocó una fuerte reacción de Leonardo Machuca. Para el padre de Milagros, el hecho de que ninguna de las condenadas quede detenida resulta insuficiente frente a la muerte de su hija.

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“Me sentí defraudado”, expresó después de la audiencia. En particular, volvió a cuestionar a Sanabria por haberse retirado del lugar después de la colisión y por lo que considera una falta de arrepentimiento desde el comienzo de la causa. Fue en ese contexto que ocurrió el incidente dentro de los tribunales.

Machuca admitió que escupió a Sanabria cuando terminaba la audiencia. “Es lo que me nació. Disculpen a todos los medios, disculpen a la sociedad, pero lo tengo muy adentro”, manifestó. También explicó qué, según él, desencadenó su reacción: “La vi que se sonreía”.

El padre sostuvo que mientras él y la madre de Milagros regresaban a sus casas sin su hija, Sanabria podía continuar en libertad. “Ella va a volver con su hija, va a volver a la escuela, va a volver a su trabajo”, cuestionó.

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La defensa de Sanabria denunció amenazas y pide que intervenga la Fiscalía

El incidente abrió ahora otro frente judicial. Pablo Vianello, abogado de Sanabria, afirmó que el escupitajo ocurrió pese a que existía una restricción de acercamiento que alcanzaba al padre de Milagros y sostuvo que su defendida también recibió amenazas. Según la versión del letrado, Machuca le habría dicho a Sanabria después de escupirla: “Esto es lo mínimo que te puede pasar”.

Vianello anticipó que el episodio será puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal N°14 para determinar si existió un incumplimiento de las medidas judiciales vigentes y si corresponde adoptar nuevas medidas contra Machuca.

El abogado sostuvo además que Sanabria manifestó temor por su seguridad después de lo ocurrido. La eventual detención del padre de Milagros, mencionada públicamente por la defensa, no había sido ordenada hasta el momento y deberá ser evaluada por la Justicia. Machuca, por su parte, no negó haber escupido a la condenada. Por el contrario, asumió públicamente lo ocurrido y vinculó su reacción con el desenlace del juicio y con el dolor acumulado desde la muerte de su hija.

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El fallo también será apelado

La sentencia tampoco cierra definitivamente el expediente. La defensa de Carla Sanabria anticipó que recurrirá a Casación para insistir con su pedido de absolución. Vianello sostuvo que las pruebas periciales respaldan la posición de su defendida y señaló que, aunque valoró que permanezca en libertad, cuestionará distintos aspectos de la resolución.

Para la familia Machuca, en cambio, las penas no reflejan la gravedad de lo ocurrido aquella noche de marzo de 2025. Después de más de un año de movilizaciones, audiencias y reclamos, el juicio terminó con dos mujeres condenadas, ninguna detenida y un nuevo episodio que ahora podría convertirse en otra causa judicial.