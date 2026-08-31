La hija de Marcela Acuña denunció a su expareja por golpes y amenazas: “Tengo miedo”

La hija de Marcela Acuña, condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, denunció a un hombre de 36 años con quien mantenía una relación sentimental por presuntos episodios de violencia física, amenazas y hostigamiento. La joven aseguró que actualmente teme regresar sola a su vivienda y que permanece alojada en casas de amigos.

Identificada como P.M. para preservar su intimidad, realizó la presentación el pasado 20 de agosto ante la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana de Resistencia. Allí relató que había mantenido una relación durante aproximadamente nueve meses con el acusado y sostuvo que los episodios violentos habrían comenzado en febrero.

Según su testimonio, durante ese período recibió golpes, insultos y amenazas. Además, aportó fotografías de hematomas en diferentes partes del cuerpo que, afirmó, corresponden a agresiones sufridas meses atrás. “Tengo fotos de los golpes también, que fueron en febrero. Por eso terminé internada”, relató.

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Una amenaza y el llamado al 911 que terminó en la denuncia

En la presentación policial, la joven aseguró que en uno de los episodios el denunciado llegó a amenazarla con incendiar su vivienda si contaba lo que estaba ocurriendo.P.M. sostuvo que inicialmente mantuvo en reserva la situación y que enviaba fotografías de las lesiones a familiares como una forma de dejar registro de lo sucedido.

El episodio que finalmente derivó en la intervención policial ocurrió dentro de su domicilio. De acuerdo con su declaración, le pidió al hombre que la dejara descansar porque debía trabajar al día siguiente y él habría reaccionado con agresividad.

La denunciante afirmó que comenzó a ser empujada e insultada y que, ante el temor de que la situación escalara, llamó al 911. Efectivos policiales acudieron al inmueble y luego la acompañaron hasta la dependencia especializada, donde formalizó la denuncia.

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En esa presentación solicitó una prohibición de acercamiento y un botón antipánico. También informó que el hombre le habría roto teléfonos celulares anteriormente y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que conservara copias de las llaves de su domicilio.

“No me animo a quedarme a dormir en mi casa”

Tras la denuncia, P.M. aseguró que modificó por completo su rutina por temor a sufrir un nuevo episodio. Según contó, se encuentra temporalmente en viviendas de amigos y todavía no se siente segura para regresar a su casa.

“Tiene copias de las llaves, todavía no pude cambiar la cerradura y mi cámara no anda. No me animo a quedarme a dormir. Hasta licencia saqué de mi trabajo, tengo miedo”, expresó. La joven recibió además un sistema de alerta antipánico en su teléfono, aunque asegura que continúa sintiéndose desprotegida.

También cuestionó que el hombre haya recuperado rápidamente la libertad después de haber sido detenido. “Ni dos días estuvo preso”, afirmó. Según explicó, inicialmente había entendido que permanecería privado de su libertad hasta comienzos de septiembre.

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P.M. sostuvo además que, después de aquella intervención, no volvió a ser contactada por organismos judiciales o de asistencia. Ante una consulta para ampliar la denuncia, aseguró que le solicitaron aportar nuevos elementos.

El pedido de ayuda y su decisión de hacer pública la denuncia

La joven explicó que decidió exponer públicamente el caso debido al temor que siente y ante la posibilidad de que el denunciado vuelva a acercarse. “No me queda otra que hacer público esto”, señaló. Y agregó: “Tengo miedo. Es mi única forma de ponerle un poco de freno y que se haga algo”.

También afirmó que considera necesario que el hombre reciba asistencia por presuntos problemas de consumo de drogas y alcohol, circunstancias que fueron mencionadas por ella en su denuncia.

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La presentación quedó radicada ante la División Violencia Familiar y de Género de la Policía del Chaco y la denunciante evalúa ampliar su declaración. Los hechos expuestos por la joven deberán ahora ser determinados en el marco de la investigación judicial.

P.M. es hija de Marcela Acuña, una de las principales acusadas y posteriormente condenadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el crimen ocurrido en junio de 2023 en Resistencia que tuvo repercusión nacional y cuyo expediente también involucró a Emerenciano Sena y César Sena.