Musimundo cerró cuatro locales en Chaco y despidió a 30 trabajadores

La crisis que atraviesa Musimundo derivó en el cierre de sus cuatro sucursales en Chaco y dejó a unos 30 trabajadores sin empleo. La decisión fue comunicada durante el último sábado y este lunes comenzaron a llegar los telegramas que formalizan las desvinculaciones.

La medida alcanzó a dos locales de Resistencia y las sucursales ubicadas en Barranqueras y Fontana. Según relataron trabajadores afectados, hasta pocas horas antes del cierre no existía una confirmación oficial por parte de la empresa y las versiones sobre una posible clausura se habían mantenido solamente como rumores internos.

La novedad se confirmó durante la jornada del sábado, cuando los empleados fueron informados de que los establecimientos dejarían de funcionar comercialmente. Dos días después, varios de ellos comenzaron a recibir los telegramas de despido.

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Los locales dejaron de vender y solo reciben pagos de cuotas

Pese al cierre de la actividad comercial, algunos de los establecimientos permanecieron abiertos este lunes con una operatoria reducida. La atención quedó limitada a los clientes que todavía mantienen cuotas pendientes con Musimundo, mientras que ya no se realizan ventas de electrodomésticos.

La situación golpea particularmente a Chaco debido a que CARSA S.A., la empresa que opera parte de la cadena Musimundo, tiene origen en la provincia. La compañía atraviesa desde hace meses un escenario financiero complejo, con un proceso de reestructuración y concurso preventivo.

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La crisis de Musimundo también alcanzó a otras provincias del NEA

Los cierres chaqueños forman parte de una reducción de operaciones que también se extendió durante los últimos días a Corrientes, Formosa y Misiones, donde se conocieron clausuras de sucursales y despidos.

En Corrientes, trabajadores también señalaron que fueron informados prácticamente al finalizar la jornada del sábado, mientras aguardaban posteriormente las notificaciones formales. El ajuste alcanzó tanto a locales de la capital como del interior provincial.

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La situación financiera de la compañía ya había generado señales de alerta en los meses anteriores. Entre ellas aparecieron problemas de abastecimiento, menor disponibilidad de productos y dificultades para sostener la operatoria habitual, en un contexto marcado además por la caída del consumo.

En Chaco, sin embargo, los empleados sostienen que la empresa no les anticipó oficialmente la decisión. El cierre terminó por confirmarse durante el fin de semana y este lunes comenzó la etapa formal de desvinculación de los 30 trabajadores afectados.