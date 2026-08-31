Chaco negocia US$90 millones con Fonplata para obras en Resistencia y Sáenz Peña

El Gobierno del Chaco inició gestiones para obtener un crédito de US$90 millones de Fonplata destinado a financiar dos obras de infraestructura: un nuevo ingreso por el norte al Área Metropolitana del Gran Resistencia y la primera etapa de ampliación del sistema cloacal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La operación fue presentada este lunes por el gobernador Leandro Zdero, junto con funcionarios provinciales, representantes del organismo financiero y autoridades del Ministerio de Economía de la Nación. Por ahora, el financiamiento no está cerrado: el proyecto deberá superar la evaluación de factibilidad de Fonplata y obtener posteriormente el aval soberano del Gobierno nacional.

El subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales de Economía, Martín Tolivia, indicó que Chaco tiene actualmente unos US$133 millones en financiamientos en cartera para diferentes proyectos y que se analizan nuevas operaciones por alrededor de US$210 millones. Dentro de ese paquete se encuentra el crédito de US$90 millones presentado por la Provincia.

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Tolivia aclaró además que los fondos provenientes de organismos multilaterales tienen destino específico, por lo que, en caso de aprobarse la operación, el dinero solo podrá aplicarse a las obras incluidas en el programa.

Un nuevo ingreso por el norte de Resistencia

Una parte del financiamiento estará destinada a construir un nuevo acceso norte a Resistencia, pensado como alternativa a las avenidas Sarmiento y Sabín ante el aumento del tránsito y la expansión urbana en ese sector de la capital chaqueña.

Según los detalles técnicos difundidos por el Ejecutivo, la intervención tendrá una extensión aproximada de 5,8 kilómetros sobre las avenidas Vélez Sarsfield y Combate Vuelta de Obligado. También contempla tres puentes para atravesar el río Negro y sus meandros, con unos 210 metros lineales de estructuras.

El proyecto prevé además la vinculación con la Autovía Nicolás Avellaneda, Ruta Nacional 16, mediante un distribuidor a nivel. La intención es generar otra conexión entre la zona norte de Resistencia, el resto del área metropolitana y la red vial que conduce hacia Barranqueras y Corrientes.

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El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, aseguró que el proyecto ejecutivo se encuentra terminado y que actualmente los equipos técnicos trabajan con Fonplata sobre las condiciones necesarias para avanzar hacia el financiamiento y, posteriormente, la licitación.

Sáenz Peña busca ampliar una cobertura cloacal todavía limitada

El segundo componente está destinado a Presidencia Roque Sáenz Peña, donde la red cloacal cubre actualmente principalmente sectores del centro, microcentro y macrocentro. Desde Infraestructura estimaron que la cobertura ronda el 20% de la ciudad.

El proyecto general fue dividido en tres etapas. La primera contempla redes colectoras en distintas cuencas, un colector principal, una estación elevadora final, un conducto de impulsión y una nueva planta depuradora.

Según la información presentada por la Provincia, esta etapa tendría 27.000 beneficiarios directos y alrededor de 70.000 indirectos. El objetivo es dejar instalada parte de la infraestructura necesaria para continuar posteriormente con las siguientes fases de expansión de la red.

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Desde el Gobierno provincial sostienen que la ejecución de la primera etapa permitiría elevar considerablemente la cobertura del servicio, aunque la extensión hacia prácticamente toda la ciudad dependerá de la concreción de las etapas posteriores, que no forman parte íntegramente de la operación anunciada este lunes.

El crédito todavía debe completar varias instancias

Durante la presentación, Zdero señaló que la Provincia busca primero asegurar las fuentes de financiamiento antes de iniciar las obras. El gobernador explicó que el proceso requiere completar la factibilidad técnica y financiera con Fonplata y luego conseguir la garantía soberana del Estado nacional.

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En consecuencia, los US$90 millones todavía no constituyen fondos disponibles para comenzar las obras, sino que forman parte de una operación de crédito actualmente en negociación entre Chaco, Fonplata y el Ministerio de Economía.

De concretarse el financiamiento, la administración del programa quedará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, mientras que Infraestructura tendrá responsabilidad sobre los aspectos técnicos y la ejecución de los proyectos.