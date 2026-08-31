El oficialismo pidió una extraordinaria para suspender las PASO y avanzar con el RINI

El bloque oficialista Chaco Puede solicitó formalmente una sesión extraordinaria de la Legislatura chaqueña para este miércoles 2 de septiembre, a las 9, con una agenda que combina una reforma electoral, un proyecto económico impulsado por el Ejecutivo y modificaciones en las facultades de intervención ante emergencias hídricas.

El pedido fue presentado este lunes bajo lo establecido por el artículo 112 de la Constitución Provincial. El temario propuesto incluye los proyectos 657/26, 1804/26 y 2011/26, vinculados respectivamente con las PASO en Chaco, el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) "Chaco Invierte" y procedimientos contemplados dentro del Código de Aguas.

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El oficialismo vuelve a poner la suspensión de las PASO en discusión

Uno de los principales puntos de la convocatoria será el Proyecto de Ley 657/26, presentado por Chaco Puede, que plantea suspender durante un año la aplicación de la Ley 2073-Q y sus modificatorias, que regula las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales.

La propuesta no elimina el mecanismo electoral, sino que establece una suspensión temporal. Entre los argumentos utilizados por el oficialismo aparece el costo de organizar las primarias. El presidente del bloque Chaco Puede, Iván Gyoker, había sostenido al presentar el proyecto que la intención es evitar ese gasto y destinar los recursos a otras áreas del Estado provincial.

El RINI, otra iniciativa que el Ejecutivo busca aprobar

El segundo expediente incluido es el Proyecto de Ley 1804/26, enviado por el Poder Ejecutivo para crear el régimen "Chaco Invierte", destinado a promover nuevas inversiones y ampliaciones de emprendimientos ya instalados en la provincia.

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El esquema contempla beneficios fiscales y herramientas de financiamiento para empresas que radiquen, amplíen o modernicen actividades productivas. Entre los incentivos previstos aparecen reducciones en Ingresos Brutos, exenciones del Impuesto de Sellos y certificados de crédito fiscal.

Más facultades para la APA durante emergencias hídricas

El tercer proyecto de la extraordinaria, identificado como 2011/26, propone modificar los procedimientos administrativos vinculados al Código de Aguas para acelerar la actuación estatal frente a obras clandestinas o intervenciones que puedan impedir el normal escurrimiento del agua.

La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Susana Maggio, establece un procedimiento excepcional durante emergencias hidrometeorológicas declaradas por el Poder Ejecutivo. Alcanzaría situaciones como terraplenes, bordos, taponamientos de canales, perforaciones, canales clandestinos u otras obras no autorizadas que generen un riesgo para la población.

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El proyecto permitiría a la Administración Provincial del Agua (APA) intimar al responsable para que revierta la situación en un plazo máximo de 24 horas. El involucrado contaría con 48 horas para efectuar su descargo, aunque esa presentación no impediría la adopción de medidas preventivas ante una emergencia.

En caso de incumplimiento o necesidad de una intervención inmediata, la APA deberá solicitar autorización judicial. El juez tendrá hasta 24 horas para resolver y, de conceder el pedido, podrá habilitar el ingreso a propiedades privadas, el auxilio policial y la realización de trabajos para remover, abrir o destruir obras ilegales, siempre dentro de las condiciones establecidas por la norma.

También se prevé que los infractores afronten las multas y los costos de las tareas realizadas por el Estado. Una sanción firme implicará además la incorporación al Registro de Contraventores de la APA y restricciones para acceder a subsidios, exenciones fiscales y otros programas provinciales mientras persista la situación irregular.