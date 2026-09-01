Lourdes Sánchez confirmó el Taragüí Rock para octubre y avanza con el borrador de bandas

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, confirmó que la edición 2026 del festival Taragüí Rock se llevará a cabo durante el mes de octubre. La funcionaria adelantó que ya trabaja en el primer borrador de la grilla artística tras haber mantenido una reunión de coordinación con el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés.

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"Estamos ajustando presupuesto como siempre, tratando de gastar lo menos posible y por supuesto que será también un espacio para nuestros artistas correntinos", aseguró Sánchez, remarcando que el escenario rockero mantendrá como prioridad la visibilización del talento local junto a figuras nacionales.

La fecha exacta y la nómina de bandas se formalizarán en un lanzamiento oficial en las próximas semanas.

Medición del impacto económico e industrias culturales

Tras su participación en el encuentro de Industrias Culturales realizado en Mendoza junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la titular de la cartera cultural fundamentó la necesidad de cuantificar el retorno socioeconómico que generan eventos como el Carnaval, la Fiesta Nacional del Chamamé, ArteCo y la Feria del Libro.

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"Es muy importante medir los impactos socioeconómicos de estos eventos", explicó la funcionaria a Radioactividad, señalando que la recolección de métricas sobre la ocupación hotelera, el consumo comercial y el flujo turístico resulta indispensable para justificar el financiamiento de las políticas culturales ante las autoridades gubernamentales.

Revitalización de museos y formación en el Teatro Vera

En relación con la gestión de infraestructura, Sánchez remarcó la premisa de dinamizar los patrimonios provinciales para atraer a nuevos públicos.

En esa línea, ponderó el acompañamiento de las familias en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC) durante las jornadas de ArteCo.

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Asimismo, la funcionaria impulsó la transformación de los recintos históricos en centros de formación artística. En ese marco, ratificó la reciente apertura de la primera Escuela de Ballet en el Teatro Oficial Juan de Vera, proyecto al que se sumará la planificación de futuras escuelas provinciales de ópera, teatro y música.