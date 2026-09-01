Quirno sobre el posible apoyo de EE.UU. en la cuestión Malvinas: "No podemos depender de nadie"

El canciller Pablo Quirno aseguró en la noche de este lunes que las palabras de Donald Trump no cambian el escenario geopolítico argentino en relación al reclamo por la soberanía de las islas Malvinas y el Atlántico Sur.

Fueron las primeras declaraciones oficiales de un funcionario argentino tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien este lunes había asegurado en rueda de prensa que podría "revisar su postura" sobre el tema si Gran Bretaña no aumenta el presupuesto que dedica a gastos de defensa.

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En una entrevista en un programa de streaming de Infobae, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que la Argentina no puede "depender de nadie" en su reclamo por la soberanía de las islas. "Nosotros sobre lo que no tenemos control no operamos; nosotros operamos sobre lo que nosotros controlamos", afirmó en relación a un hipotético apoyo de Estados Unidos a la posición argentina.

En ese sentido, continuó: "Nosotros tenemos claro que la solución es diplomática, tenemos claro que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible, con los diferentes foros, con el apoyo de diferentes países". Y completó: "Nosotros tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo que tiene la Argentina, legítimo, sobre la soberanía, sea escuchado."

Qué dijo Donald Trump sobre las Malvinas

El lunes, en el marco de una rueda de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos respondió a una pregunta acerca de si reconsideraría la posición histórica de su país sobre las Malvinas, que siempre fue de apoyo a Gran Bretaña. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, dijo el mandatario.

Así, abrió la puerta a especulaciones sobre cambios en el mapa geopolítico, ya que el apoyo de Estados Unidos resulta central en términos estratégicos. Estas declaraciones se dieron en el marco de una pugna entre Trump y el flamante primer ministro británico, Andy Burnham, acerca del compromiso económico de cada nación para los gastos militares. En particular, Estados Unidos reclama a Gran Bretaña mayor apoyo al conflicto bélico contra Irán y a la defensa de Ucrania contra Rusia.

Al respecto, Quirno aseguró: "Lo que haga Trump por Inglaterra será Trump por Inglaterra". Luego se explayó: "Si nosotros somos beneficiarios directos o indirectos de las decisiones de ellos... Acá no hay un triángulo mágico donde estamos hablando en estos términos".

Finalmente, el canciller comparó este episodio con el sucedido en abril, cuando un correo electrónico secreto fue filtrado por la agencia Reuters. "Tanto es así que tuvimos un episodio similar hace un par de meses, con un email filtrado del Pentágono, y era una discusión entre ellos [Estados Unidos y Gran Bretaña]", destacó Quirno. "La Argentina solo se metió cuando ellos dijeron que las Malvinas eran de ellos [británicas]".

Quirno reafirmó el reclamo por la soberanía de las Malvinas

En la entrevista, el canciller remarcó la importancia de las islas Malvinas para el país, un tema que volvió al centro de la escena social tras la semifinal del Mundial de Fútbol en la que la Selección Nacional venció a Inglaterra. "Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino", aseguró.

Sin embargo, fue cuidadoso al detallar cómo entiende el Gobierno que debería buscarse la recuperación de las islas. "Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo soberanía. Pero estamos en un momento en que, el reclamo por el reclamo mismo... ", dijo, sin terminar la frase. Luego agregó: "Seguimos gritando", en alusión al episodio de la bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" en estadio, que acarreó multas para la Selección Nacional de fútbol.

Continuó: "Tenemos que tener acciones de la diplomacia más concretas, y mejores instrumentos para defendernos de situaciones que hoy son decisiones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos". Finalmente, enfatizó: "Son recursos nuestros", en alusión a las riquezas pesqueras y petrolíferas del archipiélago y el mar circundante.

MB/ff