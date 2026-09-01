El streamer y conductor Tomás Rebord lanzó fuertes críticas contra Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, durante una reflexión más amplia sobre el rol del empresariado argentino y su relación con la política. Rebord sostuvo que en Argentina existe una tendencia constante a responsabilizar a otros por los fracasos colectivos y reclamó que también los grandes empresarios asuman su parte.

“La clase dirigente es muy berreta. Pero dirigente en lo político, dirigente en lo empresarial también”, afirmó. Para Rebord, una parte del empresariado suele cuestionar a la política mientras evita revisar las decisiones que toma y las consecuencias que esas posiciones pueden tener sobre su propio desarrollo.

La publicación de Galperín que generó la crítica

El conductor tomó como ejemplo una publicación atribuida a Galperín sobre Sudáfrica, en la que se comparaba la etapa de gobierno del Congreso Nacional Africano con los años previos de administración blanca. Rebord interpretó esa publicación como una reivindicación racial del pasado sudafricano y lanzó una crítica directa.

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“Es un tweet abiertamente racista”, sostuvo, y explicó su lectura: “Galperín está diciendo que el problema es que los que gobiernan son negros”. Rebord insistió en que esa era su interpretación del mensaje y cuestionó especialmente que uno de los empresarios más importantes de la región decidiera involucrarse públicamente en ese tipo de discusión.

¿Cuál puede ser el beneficio de decirlo?

Más allá de cuestionar el contenido, Rebord se preguntó qué podía ganar Galperín realizando ese tipo de publicaciones. “Ponele que vos sos Galperín y odiás a los negros. ¿Cuál puede ser el beneficio de decirlo?”, planteó provocativamente durante su intervención.

El streamer vinculó esa actitud con una tendencia que observa entre algunos grandes empresarios tecnológicos y mencionó a Elon Musk. Según Rebord, Musk habría instalado un modelo en el que los multimillonarios convierten determinadas opiniones polémicas en una marca de personalidad pública.

El desafío de Rebord a Galperín

Pese a sus críticas, Rebord reconoció explícitamente la trayectoria empresarial del fundador de Mercado Libre. “Sos un crack. Sos un número uno”, afirmó, antes de señalar que precisamente por haber construido una empresa de esa magnitud debería plantearse desafíos todavía mayores.

Polémico posteo de Marcos Galperín.

“Galperín, ya está, ya hiciste una plataforma de comercio. Hacé algo para la Argentina de meternos en algún récord. Mandá un satélite al espacio”, lo desafió. Y agregó: “Hacé algo. Ya la hiciste, ya la tenés. ¿Por qué estás todos los días confirmándole a todo el mundo que sos medio boludo en Twitter?”.

Rebord comparó esa situación con los proyectos tecnológicos de Musk y Jeff Bezos. “Llevemos un argentino a Marte”, lanzó, al defender la idea de que quienes acumularon grandes recursos también pueden intentar proyectos capaces de dejar una marca colectiva.

No hay un país grande sin empresariado grande

La crítica a Galperín quedó integrada dentro de un cuestionamiento más general. “No hay un país grande sin empresariado grande tampoco”, sostuvo Rebord, al reclamar una relación diferente entre el capital privado, la política y una idea compartida de desarrollo nacional.

Para el conductor, el problema aparece cuando empresarios y dirigentes se responsabilizan mutuamente sin reconocer sus propios errores. “Nadie se hace cargo de su porción del fracaso”, resumió, antes de pedir que los grandes empresarios comiencen a competir no solamente por riqueza, sino también por el impacto que pueden generar sobre el futuro del país.