A cuatro años del atentado a Cristina Kirchner, Kicillof denunció que el ataque 'sigue impune

Al cumplirse cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó enfáticamente la paralización de la causa judicial y exigió que se investigue a los autores intelectuales del ataque.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, Kicillof consideró de suma gravedad la falta de hallazgos sobre quiénes planificaron el atentado perpetrado en 2022 frente al domicilio de la exmandataria. Asimismo, vinculó la impunidad de esa causa con el presente judicial de la líder peronista, sosteniendo que ambos hechos forman parte de una misma estrategia orientada a condicionar a las fuerzas populares y amedrentar a la dirigencia opositora.

El reclamo del gobernador coincidió con la convocatoria a un acto militante que tiene a Máximo Kirchner como principal orador. De forma paralela, una amplia coalición de más de 20 espacios y partidos políticos —entre los que figuran el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Encuentro Republicano Federal y referentes radicales— difundió un documento conjunto titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”. En el texto, los dirigentes abogan por recuperar el debate democrático, rechazar la violencia política y defender la palabra frente a la estigmatización y los discursos de odio