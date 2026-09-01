A cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner, varios partidos políticos firmaron un documento contra la violencia política

A cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 cuando ejercía la Vicepresidencia de la Nación, distintos partidos firmaron un documento titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, en el que reivindicaron el ejercicio de la política y rechazaron la violencia como forma de resolución de los conflictos.

La declaración fue suscripta por representantes de espacios de distintas fuerzas políticas, entre ellos el Partido Justicialista, Frente Renovador, Encuentro Republicano Federal, Nuevo Encuentro, Principios y Valores, Movimiento Nacional Alfonsinista, Patria Grande, Frente Amplio por la Democracia y Radicalismo Auténtico, Libres del Sur, Unidad Socialista, Unidad Popular, Forja, entre otros.

En el texto se planteó que el ataque contra la entonces vicepresidenta no debería ser considerado únicamente como un episodio aislado, sino que debe ser analizado en el contexto de un escenario político atravesado por discursos de odio, estigmatización, desinformación y distintas formas de violencia política.

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“Existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física”, sostiene el documento.

Prescindencia de la Nación Argentina

Los partidos señalaron que el 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo “a centímetros” de atravesar esa frontera, en referencia al momento en que Fernando Sabag Montiel apuntó un arma contra la cabeza de Cristina Kirchner y gatilló sin que se produjera el disparo.

"Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido. Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino", menciona el texto.

"En democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida", plantean.

El documento vincula además esta reflexión con el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los firmantes aclaran que no buscan establecer equivalencias entre ambos contextos históricos, pero consideran que la experiencia del terrorismo de Estado dejó un aprendizaje sobre la necesidad de resolver las diferencias políticas mediante las instituciones, la participación y el voto.

A cuatro años del atentado, el peronismo se moviliza a San José 1111 y Máximo Kirchner hablará en el acto

La declaración cuestiona la instalación de discursos que presentan a la política como sinónimo de corrupción y al dirigente político como un “enemigo”. También cuestiona la circulación de noticias falsas, las campañas de hostigamiento y la deshumanización de los adversarios.

En ese marco, el documento incorpora además una crítica a las prácticas que sus firmantes denominan “lawfare”, a las que describen como una utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para “perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática”.

Los autores sostienen que la combinación de distintos mecanismos de hostigamiento puede contribuir a naturalizar situaciones que deberían resultar inadmisibles dentro de una democracia.

"Resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública", señala el documento.

El documento sobre CFK: “Nunca más la eliminación del adversario”

Hacia el final, los partidos que firmaron expresaron su solidaridad con Cristina Kirchner al cumplirse un nuevo aniversario del atentado y plantearon una serie de compromisos vinculados con la defensa de la actividad política.

“La verdad frente a la mentira organizada. El debate frente a la estigmatización. La participación frente a la antipolítica. Trabajar para que la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como lo que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático”, enumeraron.

El documento concluye con una consigna: “Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política.”

Entre los dirigentes que suscribieron la declaración figuran José Mayans, Diego Giuliano, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau, Juan Grabois, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Carlos Castagneto, Mario Secco, Emilio Pérsico, Carlos Heller, Jorge Rivas, Claudio Lozano, Gustavo López, Esteban San Pedro, Eduardo Sigal, Juan Carlos Alderete, Lucrecia Monteagudo, Jorge Kreyness, Matías Barroetaveña y Humberto Tumini.

RM/LT