A cuatro años del atentado, el peronismo se moviliza a San José 1111 y Máximo Kirchner hablará en el acto

A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner, el peronismo se movilizará este martes 1° de septiembre a San José 1111, el domicilio del barrio porteño de Constitución donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. La concentración comenzará a las 17 y tendrá como uno de los principales oradores a Máximo Kirchner.

La convocatoria fue organizada por el universo político kirchnerista para conmemorar el atentado ocurrido el 1° de septiembre de 2022 y, al mismo tiempo, volver a instalar el caso en la agenda pública. El acto frente al domicilio de la expresidenta estará acompañado por la difusión de un documento político firmado por partidos y agrupaciones.

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El texto pondrá el foco en la investigación sobre los posibles instigadores, financistas o autores intelectuales del ataque. El planteo retoma una de las principales demandas de Cristina Kirchner y de su entorno desde el comienzo del expediente: determinar si Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte actuaron por cuenta propia o si existió una trama detrás de ellos.

Pero la movilización también tendrá una lectura hacia adentro del peronismo. El aniversario se producirá en medio de la tregua alcanzada entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, en un espacio opositor que intenta ordenar sus diferencias de cara al escenario electoral y político que viene.

En ese contexto, uno de los focos estará puesto en quiénes acompañarán a Cristina Kirchner en el aniversario. La eventual presencia, ausencia o pronunciamiento de Kicillof y Massa será seguida con especial atención, sobre todo por el sector más cercano a la expresidenta.

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El cristinismo viene cuestionando al gobernador bonaerense por no haber tenido un acompañamiento público suficiente hacia Cristina durante su detención domiciliaria. En ese marco, su participación en la movilización de este martes podría funcionar como una señal política hacia el interior del peronismo y en relación con la tregua alcanzada entre los distintos sectores.

La misma expectativa alcanza a Massa, cuyo espacio también forma parte del reordenamiento opositor. La presencia de ambos dirigentes, o los gestos que realicen alrededor del aniversario, serán leídos en función de la relación entre los distintos sectores del peronismo.

El Partido Justicialista será el núcleo de la convocatoria, aunque se prevé la adhesión de otras fuerzas y agrupaciones. También se espera la presencia de dirigentes, militantes y personas que concurran de manera individual. Los organizadores evalúan que el documento pueda ser leído durante la concentración.

El reclamo por la investigación

La elección de San José 1111 tiene además una dimensión política particular. Cristina Kirchner cumple allí prisión domiciliaria en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.

El reclamo que acompañará la movilización estará concentrado en la investigación de una eventual trama detrás de los autores materiales. La autoría del ataque ya fue juzgada: en octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel y Uliarte y absolvió a Nicolás Gabriel Carrizo, el tercer acusado que llegó al juicio.

Sabag Montiel recibió una pena de 10 años como autor del intento de homicidio y Uliarte, de ocho años como partícipe necesaria. Por la unificación con condenas anteriores, las penas quedaron en 14 años para Sabag Montiel y ocho años y dos meses para Uliarte.

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Las condenas todavía son revisadas. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta apelaron el fallo y reclamaron penas superiores, además de la incorporación de los agravantes de alevosía y violencia de género en la modalidad de violencia política.

El reclamo político que se llevará este martes a San José 1111 apunta, sin embargo, a otra instancia: establecer si hubo autores intelectuales, instigadores o financistas detrás de quienes ejecutaron el ataque.

Así, el cuarto aniversario tendrá una doble dimensión política. Hacia afuera, el peronismo buscará volver a instalar el atentado y reclamar por el avance de la investigación. Hacia adentro, la movilización será una fotografía de la tregua entre los distintos sectores y una oportunidad para medir qué lugar ocupan Kicillof y Massa en el acompañamiento a Cristina Kirchner.

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Cristina, en el centro de 2027

El aniversario también podría convertirse en una plataforma para reafirmar la centralidad de Cristina Kirchner de cara a 2027, aun cuando su situación judicial le impida presentarse a elecciones. En La Cámpora persiste la intención de sostenerla como referencia electoral del espacio y de instalar su eventual candidatura como una definición política, independientemente de las restricciones que hoy pesan sobre su posibilidad de competir.

La movilización a San José 1111, con Máximo Kirchner como principal orador, ofrecerá así una nueva oportunidad para mostrar el respaldo a la expresidenta y reforzar su lugar dentro del peronismo, en un escenario donde la disputa por el liderazgo opositor todavía convive con la tregua entre el kirchnerismo, el sector de Axel Kicillof y el espacio de Sergio Massa.