El Vaticano inspecciona los escenarios y negocia con el Gobierno la agenda de León XIV

El encuentro entre Karina Milei y la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina se produjo este lunes en paralelo a la llegada de la avanzada del Vaticano, que durante tres días recorrerá distintos puntos del país para evaluar las posibles locaciones de las actividades del papa León XIV. Mientras la secretaria general de la Presidencia recibió al titular de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y al secretario de la entidad, monseñor Raúl Pizarro, los enviados de la Santa Sede avanzaron con las inspecciones técnicas y pastorales que serán determinantes para cerrar el itinerario del Pontífice.

La misión vaticana está encabezada por el cardenal mexicano José Salas Castañeda, encargado de coordinar los viajes papales, y llegó al país con una agenda de trabajo reservada. La comitiva está integrada por representantes de distintas áreas de la Santa Sede vinculadas con la organización del viaje y mantendrá reuniones con funcionarios nacionales, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.



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La reunión de Karina Milei con Colombo y Pizarro, prevista con antelación, tuvo como objetivo avanzar en la coordinación de la visita, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. El encuentro se realizó desde las 18 en las oficinas del primer piso de la Casa Rosada y contó también con la participación del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión tuvo lugar, además, pocas horas después de que Colombo reclamara públicamente al Gobierno alguna respuesta frente a la situación de endeudamiento de las familias. El titular de la CEA había planteado la necesidad de establecer criterios sobre la contracción de deudas y discutir qué proporción del salario puede destinarse a su pago. Desde el entorno eclesiástico aclararon que el encuentro con Milei había sido acordado previamente y estaba vinculado con los preparativos de la visita papal.

Una avanzada de tres días para definir el recorrido

En paralelo, representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la delegación del Vaticano, la Nunciatura Apostólica, la CEA y la Cancillería mantuvieron una nueva reunión de trabajo en el Palacio San Martín. Allí repasaron aspectos logísticos y avanzaron en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda del Pontífice y de los eventos que se desarrollarán durante su estadía. La avanzada vaticana concentra sus evaluaciones en tres jurisdicciones. El primer tramo de la recorrida se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires, donde se analizan distintos escenarios para las actividades que podrían reunir a una gran cantidad de fieles.

Entre las alternativas para una misa multitudinaria aparece el Monumento a los Españoles, en Palermo. La Nunciatura Apostólica será, en tanto, la base de operaciones y el lugar de descanso del Pontífice durante su permanencia en el país. El martes, la comitiva se trasladará a Córdoba, donde uno de los puntos centrales de la inspección será el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Allí se evaluarán las condiciones del lugar para determinar su viabilidad como sede de una de las actividades previstas.

El miércoles será el turno de la provincia de Buenos Aires. La avanzada visitará la Basílica de Luján, uno de los lugares de mayor relevancia religiosa que aparecen en el recorrido preliminar. También fue mencionada como alternativa una actividad en el Cottolengo Don Orione de Claypole. Por el momento, las locaciones no conforman una agenda oficial cerrada. Cada alternativa deberá superar las evaluaciones técnicas, de seguridad y pastorales antes de ser incorporada definitivamente al itinerario.

Gobierno, Iglesia y Vaticano negocian la agenda

La organización del viaje quedó bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que articula las distintas áreas del Estado con la Iglesia argentina y los representantes de la Santa Sede. En ese esquema funcionan las reuniones de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita del Papa, de la que también forma parte el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. La mesa reúne a representantes de las jurisdicciones y organismos que tendrán a su cargo la logística, la seguridad y la coordinación de los actos.

La coordinación alcanza a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además de la Cancillería y las autoridades eclesiásticas. El objetivo es establecer un esquema común para los traslados del Pontífice, la seguridad de los lugares que visite y la organización de los eventos multitudinarios. La magnitud del operativo está vinculada con el carácter excepcional del viaje: la Argentina no recibe la visita de un Papa desde 1987, cuando Juan Pablo II llegó al país.

La agenda definitiva todavía depende del Vaticano

Más allá de la logística, las conversaciones entre el Gobierno, la Iglesia argentina y la Santa Sede avanzan en un contexto de vínculos que tuvieron algunos momentos de tensión entre la Casa Rosada y sectores del Episcopado. La preparación del viaje funciona así también como una instancia de coordinación institucional entre las partes.

En el Gobierno buscan que la visita conserve un perfil pastoral y evitar que los actos del Pontífice queden atravesados por la disputa política local. La intención oficial es preservar el carácter histórico del viaje y mantener a León XIV por encima de las discusiones de la coyuntura. Por eso, las definiciones avanzan con cautela y bajo un marcado hermetismo. La agenda que se maneja en esta etapa continúa siendo preliminar y puede modificarse a partir de las inspecciones de los enviados de la Santa Sede.

Una vez finalizada la recorrida, los equipos deberán elevar sus conclusiones para que el Vaticano evalúe y apruebe el esquema definitivo. Recién después de esa instancia quedarán confirmados oficialmente los lugares, los horarios y las actividades que realizará León XIV durante sus cuatro días en la Argentina. El viaje está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre y formará parte de una gira sudamericana que continuará con la visita del Pontífice a Perú.