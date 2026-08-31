RDE: Cómo será el operativo de seguridad para recibir al Papa en Argentina

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina ya moviliza a organismos de seguridad, autoridades nacionales y representantes de la Iglesia ante la posibilidad de concentraciones multitudinarias. La Santa Sede confirmó oficialmente que el pontífice estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque aclaró que el programa detallado será comunicado posteriormente.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Santiago Farrell, jefe de Redacción de ANSA, explicó que uno de los principales interrogantes pasa por la sede del encuentro masivo en Buenos Aires. Entre las alternativas aparece el estadio de River, aunque desde la organización también se analiza un espacio abierto que permita recibir a una cantidad mucho mayor de personas.

“Estamos hablando de 1,3 millones de personas”

Mónica Martín dimensionó la convocatoria a partir de la cantidad de católicos que existen en el país. “Si solo el 5% de la población argentina religiosa quisiera verlo, estamos hablando de 1,3 millones de personas”, sostuvo.

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La periodista remarcó que la llegada del pontífice después de varias décadas puede exceder ampliamente la dimensión estrictamente religiosa. La planificación deberá contemplar movimientos de personas comparables con algunas de las mayores concentraciones populares registradas en los últimos años.

Farrell planteó precisamente el problema que surge entre masividad y cercanía. “Si hablamos de 5 millones de personas, es imposible tener proximidad con 5 millones de personas”, sostuvo al analizar las ventajas y dificultades de realizar la actividad en un espacio abierto.

“Tres anillos de seguridad” alrededor del Papa

Martín explicó que el operativo previsto contempla “tres anillos de seguridad” con diferentes responsabilidades. El primero estará vinculado directamente con la custodia del Vaticano, mientras que las siguientes capas incorporarán fuerzas argentinas y tareas de inteligencia, logística y prevención.

A pesar de la magnitud del dispositivo, la intención es que interfiera lo menos posible con la experiencia de los asistentes. “Todo esto va a ser muy invisible”, explicó Martín sobre un esquema que deberá proteger al Papa sin impedir el contacto con los fieles que caracteriza sus apariciones públicas.

La planificación ya involucra fuerzas nacionales y provinciales, además de los equipos especializados del Vaticano. También se estudian recorridos, evacuaciones y respuestas ante emergencias médicas para actividades que podrían reunir a cientos de miles de personas.

Accesos gratuitos, controles y dos Papamóviles

Martín aclaró que el acceso general será gratuito, aunque existirán sectores restringidos para invitados y autoridades. “Va a ser muy difícil acercarse al altar o los escenarios centrales del encuentro”, anticipó debido al volumen de público esperado.

Para determinados sectores se prevén controles de identidad y acreditaciones, además de vallados, detectores de metales y otros mecanismos de seguridad. Según lo explicado durante el programa, también se trabaja con la posibilidad de disponer de dos Papamóviles, uno para Buenos Aires y otro para Córdoba, con el objetivo de simplificar los desplazamientos durante una visita breve.

Una agenda entre Buenos Aires, Córdoba y Luján

El itinerario oficial confirmado por el Vaticano establece que León XIV llegará a Argentina después de visitar Uruguay y posteriormente continuará hacia Perú. Buenos Aires, Córdoba y Luján son las tres escalas confirmadas, mientras que los detalles de las actividades permanecen en elaboración.

Las versiones preliminares incluyen encuentros institucionales y actividades vinculadas con sectores sociales vulnerables, aunque todavía resta la confirmación definitiva de la Santa Sede. La organización deberá resolver especialmente dónde realizar la celebración principal y cómo administrar una convocatoria cuya magnitud resulta todavía imposible de calcular con precisión.

La cuestión fue resumida por Farrell al hablar de la búsqueda de cercanía del pontífice: “Si hablamos de 5 millones de personas, es imposible tener proximidad con 5 millones de personas”. Ese será uno de los grandes desafíos de noviembre: proteger a León XIV y a los fieles sin convertir un encuentro multitudinario en una visita marcada únicamente por las barreras de seguridad.