Miriam Lewin presentó en RDEsc una novela inspirada en la vida de un sobreviviente del Holocausto

La periodista y escritora Miriam Lewin presentó algunos de los ejes de su nueva novela, una ficción construida a partir de la vida real de un hombre que sobrevivió al Holocausto y terminó vinculado con la búsqueda de criminales nazis. En diálogo con Osvaldo Quiroga en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, explicó que conoció al protagonista gracias a un colega perteneciente a su familia y comenzó a reconstruir una historia que terminó sorprendiéndola.

Al principio, Lewin creyó encontrarse frente a una experiencia similar a la de otros sobrevivientes que había conocido. A medida que el hombre comenzó a contarle su vida, sin embargo, aparecieron secretos familiares, identidades ocultas y una trama vinculada con los servicios de inteligencia israelíes.

“Tu mamá está viva y te espera en Buenos Aires”

El protagonista había sido separado de su madre durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente creció en Palestina, dentro de un kibutz. Durante años desconoció qué había ocurrido con ella hasta que un mensaje de su abuela cambió completamente su historia: “Tu mamá está viva y te espera en Buenos Aires”.

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El joven decidió entonces viajar a Argentina para reencontrarse con ella hacia fines de la década de 1950 o comienzos de los años 60. Pero cuando finalmente pudo abrazarla, recibió una indicación inesperada: no debía llamarla “mamá”, sino “tía”.

La mujer había reconstruido su vida y se había casado nuevamente con un hombre alemán, después de que el padre del protagonista fuera asesinado en un campo de concentración. Ese nuevo matrimonio terminaría abriendo una dimensión todavía más inquietante dentro de la historia.

Una nueva familia vinculada con el nazismo

Lewin relató que el hombre comenzó a descubrir que el nuevo marido de su madre era nazi y que ambos vivían en Florida, partido de Vicente López, dentro de la comunidad alemana. Ese entorno aparentemente cotidiano fue adquiriendo entonces un significado completamente diferente.

Según contó la escritora, en aquella zona de Buenos Aires también se movían figuras centrales del nazismo como Adolf Eichmann y Josef Mengele. Lewin destacó especialmente el contraste entre la magnitud de esos nombres y la normalidad aparente de los lugares en los que podían esconderse.

“Era apasionante ver cómo criminales de guerra, buscados mundialmente, vivían en este barrio de clase media, apacible”, relató. Esa convivencia entre una vida barrial aparentemente ordinaria y un pasado criminal oculto se convirtió en uno de los motores narrativos de la novela.

De las sospechas familiares al espionaje

Las dudas sobre su madre y el entorno que la rodeaba empujan al protagonista hacia una investigación cada vez más profunda. Ese recorrido termina vinculándolo con los servicios de inteligencia israelíes y con la búsqueda de criminales nazis que permanecían escondidos después de la guerra.

Lewin explicó que trabajó a partir de elementos concretos de la vida del hombre, pero que posteriormente construyó una ficción alrededor de esos acontecimientos. Por ese motivo, evitó revelar durante la entrevista algunos de los principales giros de la trama y el destino final de los personajes.

Memoria, secretos y una historia difícil de imaginar

La novela se mueve así entre la reconstrucción histórica, el espionaje y los vínculos familiares. La frase “Tu mamá está viva y te espera en Buenos Aires” funciona como el punto de partida de una historia que transforma un reencuentro familiar en el descubrimiento de un mundo completamente inesperado.

Para Lewin, una de las imágenes más potentes sigue siendo la presencia de aquellos hombres dentro de escenarios cotidianos. “Criminales de guerra, buscados mundialmente, vivían en este barrio de clase media, apacible”, resumió sobre una historia real que terminó ofreciéndole el material para construir una ficción atravesada por la memoria y por los secretos que dejó el nazismo en Argentina.