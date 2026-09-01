Petróleo venezolano: en RDC explicaron el acuerdo que involucra al Pentágono y al Departamento de Estado

“La Casa Blanca lo califica como el acuerdo petrolero más grande de la historia mundial”, afirmó Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, al describir el proyecto que contempla la explotación de recursos energéticos venezolanos.

La operación quedaría en manos de North American Blue Energy Partners, una empresa cuyo propietario, según explicó el periodista, “es Alejandro Betancourt, un venezolano que está siendo investigado por la justicia por presunto lavado de dinero” vinculado a fondos provenientes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

El acuerdo petrolero de Estados Unidos en Venezuela

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la participación estadounidense. “El Departamento de Defensa de Estados Unidos, o sea el Pentágono, va a tener una participación del 35% en estas negociaciones petroleras”, detalló Powell.

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El proyecto abarca una magnitud extraordinaria: “Son 17 los campos petroleros en los que van a trabajar, que acumulan una reserva de 65.000 millones de barriles”.

Además, el convenio tendría una duración excepcional. “Por 100 años el acuerdo”, señaló el analista, aunque advirtió sobre las dudas que genera su continuidad ante un eventual cambio de gobierno en Venezuela.

El petróleo venezolano y la disputa con China

Powell también puso el foco en los tiempos que demandará poner en marcha la explotación. “Va a llevar años poner en marcha estas operaciones petroleras”, sostuvo, debido a que será necesario reacondicionar instalaciones paralizadas y desarrollar nuevos pozos.

En ese sentido, el acuerdo difícilmente produzca efectos inmediatos sobre la política estadounidense. “Tienen que trabajar duro por mucho tiempo para reacondicionar instalaciones que estaban paralizadas o para crear nuevos pozos para explotar esta riqueza petrolera”, explicó.

La incorporación de organismos del gobierno estadounidense también refuerza el carácter estratégico de la operación. “Además del Pentágono, del Departamento de Defensa, van a participar de esta explotación petrolera el Departamento de Estado”, afirmó Powell.

Según detalló, el organismo encabezado por Marco Rubio tendría “un 20% de participación en esta explotación petrolera”.

Ante la disputa geopolítica entre Washington y Beijing por la influencia en Venezuela, Powell concluyó: “Yo creo que va a ser bastante difícil para China arreglar este asunto ahora con Estados Unidos”.