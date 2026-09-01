RDC: John Ternus asumió el liderazgo de Apple y enfrenta el desafío de la inteligencia artificial

En la Ronda de Corresponsales, por +Perfil, se analizó la nueva etapa de Apple con John Ternus como jefe ejecutivo, en reemplazo de Tim Cook, y los desafíos que enfrenta la compañía en un contexto marcado por la renovación de sus productos y el avance de la inteligencia artificial. El nuevo CEO, un ingeniero de 51 años, tendrá entre sus primeros desafíos la presentación de los nuevos dispositivos de la compañía.

Uno de los principales focos estará puesto en el próximo iPhone, que según se señaló en el segmento podría incorporar por primera vez un diseño plegable. Al mismo tiempo, la empresa enfrenta desafíos vinculados con la competencia por el talento tecnológico, la generación de basura electrónica y el impacto ambiental de la expansión de la inteligencia artificial.

Apple cambia de liderazgo y prepara nuevos productos

Norman Powell explicó que John Ternus asumió el máximo cargo ejecutivo de Apple y que tendrá como una de sus primeras grandes apariciones públicas la presentación de los nuevos productos de la compañía prevista para septiembre. En ese contexto, aparece el próximo iPhone como uno de los lanzamientos centrales.

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De acuerdo con lo señalado durante la Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo modelo podría ser el iPhone 18 y tendría como principal novedad un formato plegable. Para Powell, se trata de un cambio relevante dentro de la historia de un dispositivo que lleva 19 años en el mercado.

Tim Cook, por su parte, continuará trabajando dentro de Apple, aunque dejará de ocupar el máximo cargo ejecutivo. El recambio se produce mientras la compañía busca desarrollar nuevos productos capaces de mantener el interés del público.

La competencia de Apple por el talento de inteligencia artificial

Otro de los desafíos señalados durante la Ronda de Corresponsales, por +Perfil es la competencia por los trabajadores especializados en tecnología. Powell indicó que alrededor de 400 empleados de Apple pasaron a trabajar en OpenAI, una situación que ya genera fricciones legales entre las empresas.

El movimiento refleja la creciente importancia de la inteligencia artificial dentro de la industria tecnológica y la disputa entre las grandes compañías por incorporar profesionales especializados en un sector que atraviesa una fuerte expansión.

El recambio de celulares y el problema de la basura electrónica

El avance de los nuevos modelos también abre un debate sobre la frecuencia con la que los consumidores reemplazan sus dispositivos. Jorge Elías planteó durante el segmento el problema que aparece cuando un teléfono es sustituido por otro modelo y preguntó qué ocurre con todos esos equipos descartados.

Powell señaló que los nuevos productos pueden resultar atractivos por la incorporación de funciones y características diferentes. Comparó esa dinámica con la renovación de los automóviles, que también incorporan nuevos elementos vinculados con la seguridad y el confort.

Elías puso además el foco en la dependencia del teléfono celular y en la presencia constante de estos dispositivos en la vida cotidiana. La discusión sobre el consumo tecnológico quedó así vinculada tanto con los hábitos de los usuarios como con el impacto que genera el descarte de los equipos.

Los minerales utilizados en los dispositivos tecnológicos

Juan Luis Francia incorporó al debate la dimensión ambiental de la producción tecnológica. Señaló que celulares, computadoras y automóviles requieren distintos minerales y recursos no renovables, entre ellos materiales utilizados en la fabricación de teléfonos.

Entre los ejemplos mencionó al cobalto, cuya extracción en el Congo representa una parte relevante de la actividad minera vinculada con este recurso, además del oro y otros minerales presentes en los dispositivos.

Francia también se refirió al destino de los residuos tecnológicos en Europa. Según explicó, desde Francia se exportan parte de estos desechos hacia países africanos, una práctica que, en su análisis, no resuelve el problema de fondo de la contaminación.

El costo ambiental de la inteligencia artificial

La discusión ambiental también alcanzó a la expansión de la inteligencia artificial. El crecimiento de esta tecnología requiere infraestructura específica y plantea interrogantes por el consumo de agua y energía eléctrica de los centros destinados a procesar sus operaciones.

Elías destacó el volumen de agua que puede requerir el funcionamiento de estos sistemas, mientras que Powell señaló que en Estados Unidos comenzó a crecer la oposición a la construcción de nuevos centros de datos en distintos estados.

Al mismo tiempo, el segmento planteó la tensión entre los beneficios de la innovación y sus consecuencias ambientales. Powell remarcó que estas tecnologías también están mejorando la calidad de vida de muchas personas, por lo que el debate incluye tanto sus ventajas como sus costos.

La carrera por la inteligencia artificial continúa

La expansión de los centros de datos enfrenta además posiciones políticas contrapuestas. Elías mencionó el respaldo de Donald Trump a la construcción de estas instalaciones y su advertencia de que Estados Unidos podría quedar rezagado si no avanza en esa dirección.

Para Powell, la carrera tecnológica atraviesa un punto en el que resulta difícil detener su desarrollo. En ese sentido, vinculó la situación con una idea expresada también por Elon Musk: "es casi imposible frenar ahora esta carrera de la inteligencia artificial".