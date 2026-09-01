A cuatro años del atentado, Cristina sube en las encuestas y hoy se convoca un acto en San José con Máximo de principal orador

En el cuarto aniversario del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma y gatilló a centímetros de su cara sin que saliera el disparo, el aniversario encuentra a la expresidenta en un escenario político y judicial completamente diferente al de aquel 1° de septiembre de 2022. Mientras mantiene un bajo perfil en redes sociales donde solía mostrarse muy activa mientras cumple prisión domiciliaria, algunas encuestas empezaron a medir sus chances (improbables) de ser candidata.

Mientras tanto, el kirchnerismo volverá a movilizarse frente al departamento de San José 1111, donde Cristina cumple prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad, con un acto que tendrá a Máximo Kirchner como principal orador. Aun así, Axel Kicillof no participará de la convocatoria ni firmó el documento que será leído frente al domicilio pero publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales.

El acto comenzará a las 18 y tendrá la lectura de “La democracia no admite la eliminación del adversario”, un documento elaborado por dirigentes peronistas y referentes de distintos espacios, en el que se advierte sobre el peso de los “discursos de odio”, las campañas de estigmatización, las noticias falsas y las prácticas de persecución judicial o lawfare.

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Cristina transita este presente bajo un régimen de reclusión domiciliaria, con tobillera electrónica por la causa Vialidad y el avance de la Justicia sobre el decomiso de sus bienes, mientras mantiene pendientes frentes en Comodoro Py.

Citarían a Cristina Kirchner y a Máximo a indagatoria por la causa Hotesur-Los Sauces

El expediente más pesado en los papeles sigue siendo el de los “Cuadernos de las coimas”, donde está procesada como jefa de una asociación ilícita, acusada de comandar un gigantesco esquema de recaudación ilegal de fondos negros duran los gobiernos kirchneristas.

También hay que sumar la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un circuito cruzado de presunto lavado de dinero y retornos a través de los alquileres de la hotelería y propiedades familiares a empresarios beneficiados con la obra pública. Al caerse los sobreseimientos previos, el expediente volvió a tomar ritmo, con una audiencia preliminar clave fijada para este 4 de septiembre.

Ahora bien, el tercer vértice de este triángulo judicial es el Memorándum con Irán, la causa que se desprendió de la denuncia original del fallecido fiscal Alberto Nisman. Cristina está acusada de encubrimiento agravado por el pacto firmado en 2013 con el objetivo de dotar de impunidad a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

En abril de 2026, el Tribunal Oral Federal N°8 rechazó planteos de nulidad de las defensas y dejó habilitado el avance del proceso.

La distancia entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

A pesar del distanciamiento político desatado el año pasado —cuando Axel Kicillof se mantuvo neutral en la interna del Partido Justicialista— y de la construcción de su propio espacio de cara a las presidenciales de 2027 sin el aval directo del entorno de Cristina Kirchner, el gobernador reapareció en redes sociales con un fuerte gesto institucional hacia ella. Kicillof denunció la falta de avances en la causa que investiga a los autores intelectuales del atentado de 2022 y vinculó esa impunidad con su situación judicial actual, afirmando que ambos procesos buscan limitar la representatividad de los sectores populares e intimidar a la oposición.

Cómo mide Cristina Kirchner en las encuestas

El aniversario también encuentra a Cristina Kirchner y Axel Kicillof distanciados políticamente. Aunque ambos continúan siendo referencias centrales del peronismo, las mediciones muestran una diferencia que excede la interna entre ambos.

Según señaló el analista Gonzalo de Janin a partir de un relevamiento de Equipo Mide, Cristina conserva una ventaja sutil en la imagen positiva total (42% contra 41% del gobernador) y marca la diferencia en la intensidad de sus respaldos, con un 27% la califica como “muy buena” frente al 21% de Kicillof.

Aún así, esa misma polarización se refleja en el rechazo, donde su núcleo de oposición dura trepa al 42% (contra el 39% de Kicillof). "Cristina conserva la intensidad; Kicillof empieza a concentrar la centralidad", resume el diagnóstico técnico.

Esa distinción se traduce de lleno en la pulseada por la conducción. Al indagar sobre quién es el principal líder de la oposición, Kicillof se impone con el 29% frente al 18% de la exmandataria, una brecha que se estira con nitidez en el territorio bonaerense, donde el gobernador escala al 38% en contraste con el 16% de Cristina.

Javier Milei celebra la jugada política de Cristina Kirchner que desgasta al peronismo

El estudio realizado por la consultora Synopsis, entre el 10 y el 18 de agosto preguntó: "Más allá del impedimento judicial, ¿preferirías que Cristina sea candidata?". El resultado general es 31,3% que sí y 63% que no. Entre los votantes K se invierten los números: 69,6% que sí y 23,7% que no. En ambos casos, completan cifras bajas de "no sabe / no contesta".



Por su parte, el estudio nacional de RTD Consultora (agosto de 2026) ubica a la expresidenta con un 34,5% de imagen positiva y un 52,1% de negativa (con un diferencial de -17,6 puntos), y la posiciona en el segundo lugar general de positividad, apenas por detrás de Javier Milei (35%).

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