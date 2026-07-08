Caso Nisman: confirmaron el procesamiento de Viviana Fein

La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein en una causa vinculada a la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, aunque modificó la imputación que había dispuesto en primera instancia el juez Julián Ercolini.

La resolución, firmada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, dejó sin efecto la acusación por encubrimiento y la reemplazó por el delito de sustracción de prueba, previsto en el artículo 255 del Código Penal.

En su resolución, la Cámara consideró que no existen elementos suficientes para sostener que Fein haya actuado con la intención de favorecer a los presuntos responsables de la muerte de Nisman, requisito necesario para configurar el delito de encubrimiento.

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En cambio, los magistrados entendieron que la entonces fiscal habría orientado desde un primer momento la investigación hacia la hipótesis del suicidio y que esa postura influyó en la preservación de la escena donde fue hallado el cuerpo del fiscal, el 18 de enero de 2015, en su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero.

Según el fallo, Fein asumió la responsabilidad sobre la escena una vez que llegó al lugar y, en ese contexto, debió adoptar medidas para restringir el ingreso y permanencia de personas ajenas a la investigación.

La preservación de la escena

El fallo reconoce que Fein arribó al departamento alrededor de la 1 de la madrugada del 19 de enero, varias horas después de que un cerrajero abriera la puerta de servicio y cuando ya habían ingresado familiares, efectivos de Prefectura Naval Argentina, funcionarios y el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni.

No obstante, los jueces sostuvieron que, desde su llegada, la fiscal pasó a ser la responsable de garantizar la preservación del lugar y consideraron que no adoptó las medidas necesarias para resguardar posibles elementos de prueba.

Además, instaron al juez Ercolini a profundizar la investigación sobre la actuación de otras personas que estuvieron presentes en el departamento durante esas horas iniciales.

La defensa de Fein rechaza las acusaciones y sostiene que todas las pruebas fueron correctamente preservadas durante la investigación. Según ese planteo, ningún elemento de interés para la causa se perdió y las pericias realizadas posteriormente validaron el material recolectado en la escena.

Qué pena prevé el nuevo delito

La modificación de la imputación reduce significativamente la gravedad de la acusación. Mientras que el encubrimiento implica colaborar deliberadamente con quien habría cometido un delito, la figura de sustracción de prueba sanciona conductas vinculadas con la alteración, ocultamiento o pérdida de elementos probatorios y contempla penas de entre un mes y cuatro años de prisión.

Con esta decisión, la Cámara Federal mantuvo vigente el procesamiento de la exfiscal, aunque descartó que existan elementos para atribuirle una participación destinada a favorecer a eventuales responsables de la muerte de Nisman.

La resolución se dicta a más de once años del fallecimiento del fiscal, mientras la investigación principal sobre las circunstancias de su muerte continúa abierta y sin responsables identificados por la Justicia.

CS