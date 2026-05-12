Procesaron a Viviana Fein por encubrimiento agravado en el asesinato de Nisman

La ex fiscal ya jubilada, Viviana Fein, “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, concluyó el juez Julián Ercolini en la resolución donde reiteró que para la Justicia está probado que Nisman fue asesinado en su departamento de Puerto Madero el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015.

El juez consideró que se trata de un delito de encubrimiento “especialmente agravado” por tratarse de una funcionaria y por eso la procesó. La Fiscalía permitió “la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de quienes se encontraban allí presentes bajo su órbita y afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”, consideró Ercolini.

Alberto Nisman fue asesinado y Viviana Fein no preservó el lugar del hecho

El procesamiento volvió a ratificar la hipótesis sostenida por la Justicia federal desde años atrás: que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. El fiscal investigaba el atentado contra la AMIA y, pocos días antes de su muerte, había denunciado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento del ataque terrorista a través del Memorándum con Irán.

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Entre las principales observaciones, el juez señaló que Fein demoró cerca de una hora y media en llegar al lugar y que, una vez allí, no logró ordenar la escena. La resolución sostiene que ingresaron personas sin identificación clara, sin la vestimenta adecuada para tareas periciales y sin un registro preciso de sus movimientos dentro del departamento. También cuestionó que no se preservara correctamente el arma utilizada en el hecho, cuya cadena de custodia habría presentado inconsistencias.

La defensa de Viviana Fein

Durante su declaración indagatoria realizada en febrero, la ex fiscal rechazó todas las acusaciones y aseguró que la investigación se desarrolló bajo condiciones complejas. Fein sostuvo que no tenía control directo sobre las fuerzas de seguridad presentes en el lugar y afirmó que el expediente busca responsabilizarla por el fracaso de la investigación original. Además, calificó las acusaciones en su contra como “conjeturas” y pidió su sobreseimiento.

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En el expediente también continúan procesados el técnico informático Diego Lagomarsino, quien entregó a Nisman el arma utilizada antes de su muerte, y varios custodios del fiscal, acusados de incumplimiento de deberes. La causa intenta determinar si existieron maniobras que alteraron pruebas claves durante las horas posteriores al hallazgo del cuerpo ocurrido entre el 17 y el 18 de enero de 2015.